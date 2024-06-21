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Fantoci
Исследование показало, что беспилотные автомобили безопаснее, если им не приходится поворачивать
Беспилотные транспортные средства хороши в идеальных условиях, но ошибаются при плохом освещении и при поворотах.

Поскольку технологии автономного вождения являются новыми и недостаточно испытанными, любое происшествие с их участием привлекает большое внимание. Большинство производителей автомобилей, предлагающих новые технологии, зачастую утверждают, что беспилотный электромобиль в большинстве случаев безопаснее, чем водитель-человек. Новое исследование, проведенное Университетом Центральной Флориды, похоже, подтверждает эту точку зрения. Исследователи обнаружили, что беспилотные автомобили, как правило, безопаснее, если им не приходится поворачивать или двигаться на рассвете или в сумерках. Однако такие ситуации случаются достаточно часто.

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Авторы исследования Мохамед Абдель-Ати и Шенгсуан Динг проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях в Калифорнии за период с 2016 по 2022 год. Калифорния одна из первых разрешила автономные транспортные средства как для обычных потребителей, так и для бизнеса. Таким образом, данный штат располагает большим объемом данных об эффективности работы самоуправляемых автомобилей.

В общей сложности специалисты проанализировали 4200 аварий с участием автономных транспортных средств и 35 113 аварий с участием автомобилей под управлением людей. Данные сложны и многогранны, они включают как автономные системы 2 уровня, такие как Tesla Autopilot, так и более продвинутые системы 3 и 4 уровней, которые тестируются компанией Waymo. Исследователи пришли к выводу, что беспилотные автомобили немного реже попадают в аварии, чем автомобили с водителями-людьми. Разница незначительна - показатели отличаются всего на несколько процентов.

Когда сталкиваются беспилотные транспортные средства и автомобили, управляемые человеком, обычно виноват водитель-человек. Источник: Nature Communications

Большинство дорожно-транспортных происшествий являются незначительными, часто это столкновение бамперов двух автомобилей. Данные показывают, что подобные простые инциденты реже случаются с беспилотными автомобилями, поскольку они отлично справляются с движением по прямой и обнаружением препятствий. Самоуверенный водитель, с другой стороны, легко может отвлечься на прямых участках дороги. Данные также показывают, что "робомобили" реже подвергаются ударам сзади или со стороны, возможно, потому что датчики, такие как радары, могут идентифицировать приближающиеся опасности.

Однако это не означает, что автомобили с автопилотом лучше во всех сценариях. На самом деле, в некоторых довольно важных ситуациях они справляются намного хуже.

Когда на дорогах становится сложнее ориентироваться, автономные системы с большей вероятностью будут сбиваться с толку, а водители-люди благодаря опыту становятся безопаснее. Исследователи указывают на несколько областей, в которых беспилотные автомобили нуждаются в улучшении. Например, условия освещения на рассвете и в сумерках, по-видимому, сложны для беспилотных автомобилей, что делает их в пять раз опаснее, чем водители-люди. Аналогичным образом, повороты примерно вдвое опаснее для беспилотного автомобиля, и это кажется серьезной проблемой. Поворот требует мониторинга и уклонения от встречного движения, а без поворотов редко можно добраться до нужного места. Строительные зоны и неблагоприятные погодные условия также связаны с плохой работой систем автономного управления, но эти данные получены только в Калифорнии. В большинстве других регионов погода более разнообразна.

Исследователи отмечают, что сегодня трудно с уверенностью сказать, насколько безопасны беспилотные транспортные средства. К том же, в Калифорнии требования к отчетности об авариях менее строгие. Люди печально известны тем, что игнорируют мелкие столкновения, а системы автономного управления, находящиеся на стадии тестирования, возможно, попадают в большее количество аварий на закрытых дорогах, о которых не сообщается. Тем не менее, вывод очевиден: беспилотные автомобили отлично справляются с движением по прямой, но в других ситуациях им предстоит еще многое улучшить.

#автопилот #waymo #беспилотный автомобиль #tesla autopilot
Источник: nature.com
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