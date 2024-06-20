Авторы нового исследования утверждают, что когда спутники Starlink выходят из строя и сгорают в атмосфере Земли при возвращении, они наносят ущерб озоновому слою.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Researchers Letters, ученые из Калифорнийского университета выявили пагубное влияние спутников, находящихся на орбите Земли, на озоновый слой, когда они выходят из строя и сгорают в атмосфере Земли.

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По данным сайта отслеживания спутников Orbiting Now, на различных орбитах Земли находится около 9900 спутников, и это число растет с каждым днем по мере того, как человечество становится все больше зависимым от технологий, а космос становится более доступным. Когда спутник прекращает свою работу и признается вышедшим из строя, его обычно утилизируют, заставляя его вернуться в атмосферу Земли, где он сгорает. Но какое влияние оказывают продукты горения спутников на верхние слои атмосферы Земли?

Команда исследователей изучила мелкие частицы, выделяемые при сгорании спутника, и обнаружила, что устройства Starlink, как и многие другие спутники, выделяют оксиды алюминия при возвращении в атмосферу. С 2016 по 2022 год количество оксидов в атмосфере Земли увеличилось в восемь раз, и эти оксиды негативно влияют на озоновый слой.

Из этого исследования становится ясно, что винить исключительно спутниковые сети Starlink компании SpaceX в разрушении озонового слоя нельзя, но они вносят существенный вклад своим растущим флотом из более чем 3000 спутников, находящихся сейчас на орбите. Конечно, на здоровье озонового слоя влияют и другие факторы, но похоже, что с каждым сгоревшим при повторном входе в атмосферу неработающим спутником, озоновый слой подвергается дополнительному повреждению.

Если вы вдруг не знаете, повреждение и истончение озонового слоя означает, что Земля становится более уязвимой перед непрерывными потоками радиации, исходящими от Солнца.