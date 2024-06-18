В течение многих лет предпринимались международные усилия по поиску способов безопасного и эффективного удаления мусора, общий объем которого, по данным НАСА, составляет около 6000 тонн.

Коммерческая организация Astroscale, занимающаяся удалением космического мусора на орбите Земли, поделилась изображением, которое является тревожным напоминанием о нарастающей угрозе для всего человечества.

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Японское космическое агентство JAXA выбрало токийскую компанию Astroscale для своего перспективного проекта по коммерческому удалению космического мусора (CRD2). Руководство Astroscale пообещало очистить орбиту от обломков и мусора. Одним из первых этапов этого плана является запущенный спутник Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J), который сделал тревожное изображение верхней ступени ракеты с расстояния 50 метров.

Верхняя ступень ракеты имеет длину около 11 метров и находится на орбите уже 15 лет после того, как в 2009 году она вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Такой детальный осмотр космического мусора позволяет Astroscale собирать информацию о его движении и ориентации, прежде чем он будет направлен в атмосферу Земли, где безвозвратно сгорит.

Примечательно, что, по оценкам НАСА, на орбите Земли в настоящее время находится около 6000 тонн космического мусора, отдельные фрагменты которого достигают скорости 18 000 км в час. Космический мусор образуется из отслуживших свой срок спутников, частей ракет и столкновений между этими объектами. Столкновения особенно опасны, так как порождают тысячи новых разлетающихся осколков, движущихся на огромных скоростях. Эти «гайки и болты» могут врезаться в действующие спутники, создавая всё больше космического мусора.

В 1979 году ученый НАСА Дональд Дж. Кесслер предложил концепцию, получившую название «синдром Кесслера». «Согласно этому сценарию, на низкой околоземной орбите может возникнуть такая плотность объектов, что вероятность их столкновений станет критической, вызвав каскад разрушительных столкновений обломков по всей орбите», – говорится в одном из предыдущих отчетов о космическом мусоре.