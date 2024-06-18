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Fantoci
Эдвард Сноуден выразил обеспокоенность из-за вхождения в руководство OpenAI бывшего директора АНБ
Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден предостерег общественность от использования любых продуктов OpenAI после того, как компания ввела в состав своего совета директоров отставного директора АНБ.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и самый известный в мире информатор Эдвард Сноуден выступил с предостережением для широкой публики касательно компании OpenAI и ее разработок. Это громкое заявление последовало из-за недавней новости о том, что компания Сэма Альтмана пригласила в свой руководящий состав бывшего высокопоставленного чиновника АНБ, недавно ушедшего в отставку.

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В конце прошлой недели компания OpenAI сделала неожиданное заявление о включении в свой управленческий состав Пола М. Накасоне, бывшего военачальника США в звании генерала. Этот шаг, как утверждает сама организация, демонстрирует ее непоколебимую позицию в вопросах обеспечения надежности и безопасности. На официальной странице блога OpenAI раскрыла некоторые детали: Накасоне станет частью специализированного подразделения в структуре совета директоров, отвечающего за вопросы безопасности. Его экспертное мнение будет играть ключевую роль при формировании стратегических предложений для руководства компании, касающихся защиты и безопасности всей линейки продуктов OpenAI.

Хотя руководство OpenAI и представители американского правительства в Вашингтоне считают данное кадровое решение как значимое для компании достижение, некоторые эксперты выражают серьезные сомнения. Особенно резко высказался Эдвард Сноуден, бывший сотрудник спецслужб и известный борец за цифровые права. На своей странице в социальной сети X он опубликовал жесткое заявление: "Теперь их истинные намерения очевидны – ни в коем случае не следует доверять OpenAI и ее технологиям. Присутствие экс-директора АНБ в совете директоров может означать лишь одно. Это сознательный и циничный удар по правам и свободам каждого жителя планеты. Примите это к сведению".

Критическое отношение к вхождению Накасоне в состав OpenAI разделили и другие специалисты по информационной безопасности. Среди них – Мэтью Грин, ведущий эксперт по криптографии из престижного Университета Джонса Хопкинса. В своем посте на платформе X он высказал тревожное предположение: "На мой взгляд, главной сферой применения искусственного интеллекта станет тотальная слежка за гражданами. В этом свете появление экс-руководителя АНБ в команде OpenAI выглядит вполне закономерным и предсказуемым шагом".

Продолжая дискуссию о возможном применении технологий искусственного интеллекта в сфере общественного контроля, сам Накасоне опубликовал заметку на официальном ресурсе OpenAI. В ней он подчеркнул: "Стратегические цели OpenAI удивительно созвучны моим личным убеждениям и накопленному опыту работы на государственных должностях. Мне не терпится приступить к сотрудничеству с командой OpenAI в их стремлении сделать общий искусственный интеллект безопасным и полезным инструментом для всего человечества".


#openai #анб #эдвард сноуден
Источник: openai.com
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Скандал вокруг OpenAI: бывший глава АНБ Накасоне вошел в совет директоров, вызвав резкую критику
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20:30
Тебе только в жопах и разбираться. Ты вероятно на 3600 сидишь?
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Nvidia&Intel Hater
20:29
да да да ,ток в профильной ветке все их скальпируют ибо керогазы эпичные с темпой под сто .ты гомогей сраный иди петушков своих лечи синежопых
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Станислав Вяземский
20:29
Припой))) Там потребление больше 450 ватт. Какой там припой? Из озота если только.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:28
у меня так же от asrock плата .так что мимо .и стоила 14 по осени
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Станислав Вяземский
20:28
Скалтпируют))) 14900 если только, который покупали единицы. 14700 не нуждается ни в каком скальпировании.
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20:27
Зайди на Ozon и посмотри z690 taichi.
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
Nvidia&Intel Hater
20:27
а вот хера отсоси -не ваши ли скальпируют ибо даже в припой не смогла говноинтуль сраная
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Станислав Вяземский
20:26
Так 200 ватт Интел охладит и se 224 башня. А 200 ватт Амуде расплавят комп. Вот и вся суть.
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ev_ruso
20:26
Ну тут мы не знаем, тяга к анимешно маленьким девочкам, слово педо на ум приходит
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