Полицейские, пытавшиеся регулировать движение после аварии, были вынуждены спасаться, когда Tesla врезалась в патрульную машину.

Cистема автономного вождения (автопилот) – это один из главных козырей электромобилей Илона Маска. Однако, по мере того, как владельцы Tesla начали все больше доверять новым технологиям, стало очевидным, насколько они несовершенны. Полиция Фуллертона, штат Калифорния, сообщила, что на прошлой неделе электромобиль Tesla в режиме автономного вождения протаранила полицейскую машину, когда полицейские находились там на месте дорожно-транспортного происшествия. Если это звучит вам знакомо, то это потому, что Tesla приобретает печальную репутацию из-за столкновений с припаркованными автомобилями экстренных служб.

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13 июня полицейский патруль прибыл на место трагической аварии, вызванной вождением в нетрезвом состоянии. Перекрыв улицу, полицейские регулировали движение транспорта. Вскоре после полуночи Tesla Model S, мчавшаяся на автопилоте, на высокой скорости врезалась в патрульный автомобиль, проигнорировав сигналы торможения. К счастью, полицейский успел вовремя отскочить, а водитель Tesla отделался лишь легкими травмами.

Согласно полицейскому отчету, патрульный автомобиль был припаркован с включенными проблесковыми маячками. Для дополнительного обозначения опасности на дороге были расставлены сигнальные факелы. Владелец Tesla признал, что автомобиль двигался в режиме автопилота, а сам он в момент аварии был отвлечен разговором по телефону. Видеозапись этого происшествия можно увидеть ниже.





Неспособность систем автономного вождения Tesla распознавать автомобили экстренных служб уже неоднократно подвергалась критике. Это особенно странно, учитывая, что Tesla делает большую ставку на камеры, а не на радары и лидары, которые являются ключевыми элементами систем самоуправления других автопроизводителей. Мигающие проблесковые маячки, по-видимому, не воспринимаются системой компьютерного зрения Tesla, даже после многочисленных обновлений, якобы призванных устранить эту проблему.

В настоящее время федеральные органы США проводят расследование в отношении Tesla, подозревая компанию в мошенничестве с ценными бумагами и электронными переводами. Причиной стало то, что Tesla преувеличивала возможности своих систем автопилота и полного самоуправления. Глава компании Илон Маск неоднократно делал громкие заявления об этих технологиях, утверждая, что автомобили Tesla без труда справятся с вождением в сложных городских условиях. Более того, компания даже выпустила рекламный ролик, в котором Tesla с автопилотом двигалась по заранее спланированному маршруту с 3D-картой. Маск также заявлял, что система полного автономного вождения позволит использовать Tesla в качестве робо-такси, которые будут приносить прибыль своим владельцам, пока те спят.

Последний инцидент с патрульным автомобилем напоминает о другом недавнем происшествии, когда Tesla попыталась проехать на железнодорожный переезд. В обоих случаях наличие солидного препятствия (поезд или патрульный автомобиль) с мигающими световыми сигналами (шлагбаум или проблесковые маячки) не стало для системы Tesla предупреждением об опасности.

Сообщается, что водитель Tesla, участвовавший в последнем столкновении, сотрудничает с полицией. Расследование продолжается, но, скорее всего, он будет оштрафован за то, что не следил за своим автомобилем во время движения.