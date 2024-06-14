Команда НАСА недавно обнаружила место, где марсоход смог безопасно спуститься в русло древней реки, где он обнаружил странный белый объект.

Марсоход НАСА "Perseverance" продолжает исследовать Марс без своего летающего компаньона, неторопливо, но целенаправленно продвигаясь вдоль берега древней реки, питавшей озеро в кратере Джезеро. Все шло по плану до тех пор, пока он не столкнулся с полем опасных валунов, что вынудило инженеров внести коррективы в маршрут. Спустившись в русло реки, марсоход существенно сэкономил время, запланированное на этот участок пути. Одновременно он обнаружил некоторые интересные геологические образования.

реклама

До того, как вертолет "Ingenuity" окончательно вышел из строя в начале этого года, он помогал марсоходу прокладывать безопасный маршрут с воздуха. Из-за огромного расстояния до Марса управление "Perseverance" в режиме реального времени невозможно, поэтому Лаборатория реактивного движения (JPL) НАСА может планировать лишь приблизительно 30 метров движения в день на основе изображений с марсохода. За дальнейшее продвижение отвечает система автоматической навигации (AutoNav) марсохода "Perseverance". Она отлично справлялась со своей задачей, пока местность не стала более непредсказуемой.

"В последних числах января мы приступили к движению вдоль русла и достигли значительных успехов, однако вскоре столкнулись с проблемами из-за количества каменных глыб на нашем пути," — сообщил сотрудник JPL Эван Грейзер.

Движение марсохода с частыми остановками грозило отставанием от графика на несколько недель, поэтому команда активно искала участок в дюнах, где "Perseverance" мог бы безопасно спуститься в древнее русло реки. Попытка пересечь дюны могла привести к тому, что марсоход увяз в грунте, как это случилось со Spirit в 2010 году, но несколько недель назад они нашли безопасный путь вниз.

Гора Уошберн на Марсе с объектом Atoko Point (белый камень) в центре. Источник: НАСА

Спустившись по склону, маршрут "Perseverance" был проложен без каких-либо препятствий. За первые марсианские сутки (Sol) он преодолел 200 метров, достигнув неожиданного научного объекта, получившего название «гора Уошберн». Этот пологий холм, расположенный прямо посередине русла реки, покрыт необычными валунами. Один из них оказался значительно светлее остальных — более детальное исследование показало, что он содержит значительные скопления пироксена и полевого шпата. Возможно, этот объект, известный как «Atoko Point», образовался в глубоком магматическом кармане, когда Марс был более геологически активен. На изображении выше показана гора Уошберн с «Atoko Point» вблизи центра.

После изучения объекта «Atoko Point» марсоходу "Perseverance" потребовалось всего шесть солов, чтобы найти выход из русла реки. 9 июня он достиг объекта «Bright Angel» - на несколько недель раньше, чем если бы он продолжал объезжать валуны. «Bright Angel» характеризуется светлыми скальными образованиями, которые могли быть обнажены речной эрозией или образоваться в результате заполнения русла осадками. В настоящее время марсоход ищет подходящий камень для взятия пробы.

Данная линия показывает путь марсохода в течение 2024 года. Синий участок указывает на его путешествие по руслу реки. Фото: НАСА / JPL-Caltech

"Perseverance" проведет некоторые научные исследования образцов непосредственно на Марсе, однако НАСА ставит своей целью вернуть образцы горных пород, собранные марсоходом, на Землю. Миссия по возвращению образцов в настоящее время пересматривается после того, как ряд ошибок привел к росту расходов и затягиванию сроков. НАСА надеется вернуть образцы, собранные "Perseverance", на Землю раньше первоначального срока, намеченного на 2040 год. У специалистов НАСА есть ещё 90 дней, прежде чем будут поданы первые предложения по этой миссии.