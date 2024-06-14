Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Финский стартап Flow Computing утверждает, что может сделать процессоры в 100 раз производительнее
Flow Computing разработала Parallel processing unit (PPU) для разгрузки работы центрального процессора.

На этой неделе стартап Flow Computing сделал громкое заявление, которое, если подтвердится, может изменить принцип компьютерных вычислений. Финская компания, недавно заявившая о себе после закрытой фазы разработки и привлечения инвестиций, утверждает, что ее новый проект Parallel processing unit (PPU) способен ускорить любой центральный процессор в 100 раз. Для этого потребуется внести изменения в код всех программ и игр, но даже без этой оптимизации, по словам разработчиков, существующие программы будут работать вдвое быстрее. Однако есть одна загвоздка - PPU пока существует только на бумаге.

реклама

Обычно подобные заявления от неизвестных стартапов не получают широкого резонанса, но у Flow Computing есть хорошая родословная. Это дочернее предприятие Центра технических исследований VTT - государственной финской компании, которая является крупнейшей исследовательской и технологической организацией в стране. Технический директор стартапа Мартти Форселл также имеет известные публикации под своим именем, в которых исследуется парадигма процессора Thick Control Flow (TCF), которая, по-видимому, лежит в основе технологии Flow Computing.

Информация, предоставленная Flow Computing, является довольно расплывчатой, вероятно, в целях защиты ее интеллектуальной собственности. Однако, это затрудняет оценку столь амбициозного заявления. Суть в том, что Flow хочет объединить свои PPU с существующими центральными процессорами, включая X86, Arm и RISC-V. Финская компания утверждает, что с помощью PPU центральные процессоры станут более похожими на графические процессоры (GPU).

Графические процессоры стали незаменимыми не только для обработки графики, но и для обработки больших объемов данных, поскольку их высокопараллельная архитектура отлично подходит для подобных процессов. В свою очередь центральный процессор способен выполнять гораздо больше работы на каждом вычислительном блоке, но они не так хороши в массивных параллельных вычислениях. Другими словами, центральный процессор подобен нескольким высококвалифицированным специалистам, решающим сложные математические задачи, а GPU – армия детсадовцев, раскрашивающих квадратики. Предлагаемый компанией проект PPU позволит разгрузить часть работы процессора и увеличить параллелизм, чтобы мощные вычислительные ядра могли делать больше вычислений.

Flow Computing провела лабораторные испытания своей технологии с использованием платы FPGA, но сам чип PPU пока не существует.

Финская компания планирует производить "сопроцессоры" для серверов, рабочих станций, ноутбуков, смартфонов и даже часов. Самые маленькие из них будут иметь всего четыре ядра, но также будут выпускаться версии с 16, 64 и 256 ядрами. Чипы могут быть модифицированы и масштабированы в зависимости от конкретного применения. Flow не намерена самостоятельно производить эти чипы. По данным The Verge, компания планирует лицензировать разработки таким производителям микросхем, как Qualcomm и Intel – по сути, это ARM-модель.

У Flow Computing имеются результаты лабораторных тестов, демонстрирующие обещанное повышение производительности с использованием тестовой платы FPGA. Данные показывают, что смоделированные чипы работают в тестах даже более чем в 100 раз быстрее. Тем не менее, пока у нас есть только слова Flow. На данный момент нет оснований полагать, что Flow является мошенником, но такие громкие заявления всегда вызывают опасения, особенно от неизвестных компаний. Но сработает ли эта технология? Если Intel, AMD и Qualcomm заинтересуются разработкой и купят соответствующие лицензии на PPU у Flow Computing, то это станет подтверждением того, что их предложение действительно ценно.

#flow computing #ppu #parallel processing unit
Источник: theverge.com
1
Показать комментарии (1)
Финский стартап утверждает, что их вычислительный блок может ускорить любой процессор в 100 раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
15
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
4
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
3
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
22
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
2
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
7
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Apple рассказала о способах защиты данных при использовании искусственного интеллекта
+
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
36
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
84
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
38
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
51
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6

Сейчас обсуждают

Anton1978
20:19
Робокоп да карту греет...У меня заметно вентили обороты прибовляют...А алан вейк 2 как у вас работает в плане нагрева?
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Nvidia&Intel Hater
20:18
Он идиот,давно же выяснили уже
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Nvidia&Intel Hater
20:15
Мой 5600.12400 так не сможет
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
ЧatoБoт
20:11
«Имеющий мозги — да поймёт»: Лавров о том, поймут ли на Западе сегодняшние заявления Путина
Михаил Алёшин
20:09
Так сказать может только тот кто сам неимел вожможности и тупо желания ознакомится с продуктоми АМД ! Сиди и дальше самоуспокаивойся на Интеле..... А мы пока погамаем на быстрейших процесорах в мире.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Cobalt_XIV
20:09
Не хотелось бы вас отвлекать, но с 1993 года, после второго российского "майдана" (Расстрел Белого дома в Москве, после отстранения Ельцина от поста Президента Конституционным Судом РФ) власть в РФ то...
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
John Pin
20:09
Как повезло великой России, у нас нет рекламы.
Google хочет ещё больше усложнить задачу блокировщикам рекламы на YouTube, встраивая её в видео
John Pin
20:07
Это они в алкогольном токсикозе придумали?
Финский стартап Flow Computing утверждает, что может сделать процессоры в 100 раз производительнее
John Pin
20:05
Дайте им лопаты, они новый океан выкопают.
В США заявили, что лётчики ВСУ не могут пройти даже сильно урезанный курс пилотирования F-16
Борис Климов
20:00
Это ты подпрыгнул...
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем