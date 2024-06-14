Flow Computing разработала Parallel processing unit (PPU) для разгрузки работы центрального процессора.

На этой неделе стартап Flow Computing сделал громкое заявление, которое, если подтвердится, может изменить принцип компьютерных вычислений. Финская компания, недавно заявившая о себе после закрытой фазы разработки и привлечения инвестиций, утверждает, что ее новый проект Parallel processing unit (PPU) способен ускорить любой центральный процессор в 100 раз. Для этого потребуется внести изменения в код всех программ и игр, но даже без этой оптимизации, по словам разработчиков, существующие программы будут работать вдвое быстрее. Однако есть одна загвоздка - PPU пока существует только на бумаге.

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Обычно подобные заявления от неизвестных стартапов не получают широкого резонанса, но у Flow Computing есть хорошая родословная. Это дочернее предприятие Центра технических исследований VTT - государственной финской компании, которая является крупнейшей исследовательской и технологической организацией в стране. Технический директор стартапа Мартти Форселл также имеет известные публикации под своим именем, в которых исследуется парадигма процессора Thick Control Flow (TCF), которая, по-видимому, лежит в основе технологии Flow Computing.

Информация, предоставленная Flow Computing, является довольно расплывчатой, вероятно, в целях защиты ее интеллектуальной собственности. Однако, это затрудняет оценку столь амбициозного заявления. Суть в том, что Flow хочет объединить свои PPU с существующими центральными процессорами, включая X86, Arm и RISC-V. Финская компания утверждает, что с помощью PPU центральные процессоры станут более похожими на графические процессоры (GPU).

Графические процессоры стали незаменимыми не только для обработки графики, но и для обработки больших объемов данных, поскольку их высокопараллельная архитектура отлично подходит для подобных процессов. В свою очередь центральный процессор способен выполнять гораздо больше работы на каждом вычислительном блоке, но они не так хороши в массивных параллельных вычислениях. Другими словами, центральный процессор подобен нескольким высококвалифицированным специалистам, решающим сложные математические задачи, а GPU – армия детсадовцев, раскрашивающих квадратики. Предлагаемый компанией проект PPU позволит разгрузить часть работы процессора и увеличить параллелизм, чтобы мощные вычислительные ядра могли делать больше вычислений.

Flow Computing провела лабораторные испытания своей технологии с использованием платы FPGA, но сам чип PPU пока не существует.

Финская компания планирует производить "сопроцессоры" для серверов, рабочих станций, ноутбуков, смартфонов и даже часов. Самые маленькие из них будут иметь всего четыре ядра, но также будут выпускаться версии с 16, 64 и 256 ядрами. Чипы могут быть модифицированы и масштабированы в зависимости от конкретного применения. Flow не намерена самостоятельно производить эти чипы. По данным The Verge, компания планирует лицензировать разработки таким производителям микросхем, как Qualcomm и Intel – по сути, это ARM-модель.

У Flow Computing имеются результаты лабораторных тестов, демонстрирующие обещанное повышение производительности с использованием тестовой платы FPGA. Данные показывают, что смоделированные чипы работают в тестах даже более чем в 100 раз быстрее. Тем не менее, пока у нас есть только слова Flow. На данный момент нет оснований полагать, что Flow является мошенником, но такие громкие заявления всегда вызывают опасения, особенно от неизвестных компаний. Но сработает ли эта технология? Если Intel, AMD и Qualcomm заинтересуются разработкой и купят соответствующие лицензии на PPU у Flow Computing, то это станет подтверждением того, что их предложение действительно ценно.