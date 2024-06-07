Не так уж и плохо для процессора мощностью ~17 Вт.

На этой неделе компания Intel представила на выставке Computex свою новую мобильную архитектуру Lunar Lake. Одним из наиболее любопытных аппаратных компонентов в ней является графическое ядро второго поколения под названием Battlemage. По сути, мобильные процессоры Lunar Lake предоставили нам возможность посмотреть на работу нового графического процессора. На выставке Intel продемонстрировала работу встроенной графики Xe2 iGPU в новой игре F1 24 с трассировкой лучей и масштабированием на частоте 60 кадров/с. Несмотря на множество оставшихся вопросов относительно Lunar Lake, эта демонстрация, по крайней мере, показала, что новая архитектура способна предложить достаточно производительный графический процессор, невзирая на его встроенную природу и крошечное энергопотребление.

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Презентация Lunar Lake была своего рода «бумажной», поскольку посетителям были представлены только некоторые архитектурные детали без конкретных характеристик. Например, мы не знаем тактовую частоту, TDP, номера моделей процессоров и количество ядер. После публичной презентации Intel провела технологическую демонстрацию для некоторых представителей прессы на которой показали игровые возможности нового мобильного процессора. На видео ниже показано, как представитель Intel запускает новую игру F1 24 в разрешении 1080p на высоких настройках и мобильный процессор обеспечивает визуально плавную частоту кадров. Единственная странность заключается в том, что Intel не включила счетчик кадров на экране — несомненно, по какой-то "важной" причине, поскольку эти демонстрации строго контролируются руководством компании. Несмотря на это упущение, Том Петерсен из Intel заявил, что в игре используются тени с трассировкой лучей и масштабирование Intel XeSS в режиме производительности, и он отметил, что частота кадров превысила 60 кадров в секунду.





Во время демонстрации г-н Петерсен заявил, что не хочет озвучивать данные об энергопотреблении, но уточняет, что процессор работает в рамках энергетического "бюджета" Lunar Lake. Иными словами, этот чип работает в соответствии со стандартными спецификациями, а не является разогнанным или сверхохлажденным образцом, подготовленным специально для прессы. По данным Wccftech, энергопотребление составляет около 17 Вт, так что графический процессор использует лишь небольшую часть этой общей мощности, которая теперь также включает питание на встроенную память.

Тем не менее, F1 24 не выглядит особенно требовательной игрой, поскольку она использует ту же технологию, что и ее предшественница, вышедшая в прошлом году. Согласно тестам Notebookcheck, недавно выпущенный процессор Meteor Lake Core Ultra 7 155H с графикой Arc Alchemist может работать с предустановкой High со скоростью 53 кадра в секунду, а AMD Radeon 780M — со скоростью 46 кадров в секунду, поэтому Lunar Lake действительно выглядит заметным улучшением по сравнению со старыми архитектурами. Кроме того, Lunar Lake справляется с этой игрой, имея меньше ядер (8 против 16) и меньшее энергопотребление (около 17 Вт против максимума 28 Вт) по сравнению с Meteor Lake.

Как всегда, делать окончательные выводы на основе демонстрации от производителя сложно, однако игра действительно работает плавно на разрешении 1080p, что является впечатляющим достижением для графического процессора размером с мизинец. Хотя Lunar Lake позиционируется как архитектура, предназначенная для ИИ-компьютеров благодаря своему совершенно новому блоку обработки нейронных сетей (NPU) на 48 TOPS, графический процессор Battlemage, по-видимому, является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими разработками компании. Теперь нам остается только немного подождать и посмотреть, на что способны дискретные видеокарты Battlemage, которые должны выйти в конце этого года.