Похоже AMD не учла, что на данный момент слишком много пользователей продолжают использовать Windows 10.

В прошлом месяце появились слухи о том, что AMD откажется от поддержки Windows 10 на своей новой мобильной архитектуре Zen 5, также известной как Strix Point. Теперь, когда компания AMD официально представила Strix Point с процессорами Ryzen AI 9 серии 300, данная информация подтвердилась и стала еще одним гвоздем в крышку гроба Windows 10. Однако Microsoft недавно объявила о создании бета-канала для тестирования новых функции в Windows 10, что ставит под вопрос запланированное прекращение поддержки самой популярной ОС в конце 2025 года, несмотря на её почти десятилетний возраст.

реклама

Официальное подтверждение отсутствия поддержки Windows 10 со стороны AMD теперь опубликовано на страницах продуктов для двух процессоров, входящих в новое семейство мобильных процессоров Zen 5. Для процессоров Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365 в списке поддерживаемых операционных систем указана только 64-битная версия Windows 11 (и Ubuntu). Поскольку это мобильные процессоры, предназначенные для работы с искусственным интеллектом благодаря наличию нейронного процессора (NPU) с максимальной производительностью до 50 TOPS, логично, что они будут устанавливаться только в новые ноутбуки с Windows 11, а не в бюджетные ноутбуки сторонних производителей с Windows 10. Нельзя винить AMD за это решение, ведь оно оправданно, учитывая, что поддержка Windows 10 официально прекратится в конце 2025 года. Кроме того, в названии процессоров присутствует "AI", что подразумевает поддержку Windows Copilot через Windows 11.

Мобильные процессоры Zen 5 - это первые чипы нового поколения, которые не будут поддерживать Windows 10, хотя новые настольные чипы до сих пор поддерживают самую популярную ОС.

AMD также анонсировала четыре новых процессора Zen 5 для настольных компьютеров серии Ryzen 9000, и эти процессоры пор прежнему поддерживают Windows 10. Так что если вы рассматриваете возможность обновления своего ПК, то можете быть спокойны. Однако это также может означать, что будущие APU от AMD не будут поддерживать Windows 10, и категория пользователей с ограниченным бюджетом, наиболее склонных использовать "устаревшую" операционную систему, окажется в безвыходной ситуации.

Примерно в это же время, как сообщает OSnews, Microsoft добавила второй инсайдерский канал для тестирования функций Windows 10. Раньше для Windows 10 существовал только один инсайдерский канал, по сравнению с четырьмя для Windows 11: Canary, Dev, Beta и Release Preview. Новый инсайдерский канал Windows 10 будет располагаться ниже канала "Release Preview", что позволит проводить более тщательное тестирование функций, прежде чем они попадут на канал предварительного просмотра. Учитывая время этого объявления, возникает вопрос, действительно ли Windows 10 будет отправлена на пенсию в намеченную дату 14 октября 2025 года.

Microsoft объявила, что пользователи смогут заплатить за обновления безопасности, чтобы продлить срок службы Windows 10 еще на три года, однако эта цена пока не определена. Тем не менее, учитывая, что Windows 10 по-прежнему используют до 70% пользователей Windows, неясно, будет ли Microsoft придерживаться намеченной даты. Существуют предположения, согласно которым прекращение бесплатных обновлений безопасности для Windows 10 может привести к тому, что до 240 миллионов устройств станут небезопасными для домашнего пользования, чего компания Microsoft, по возможности, хотела бы избежать.