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Fantoci
Microsoft открыла бета-канал для тестирования новых функций в Windows 10
Компания Microsoft продолжает дорабатывать наиболее популярную версию операционной системы, несмотря на то, что её дни сочтены.

Бесплатная поддержка Windows 10 прекратится в следующем году, но это не помешало Microsoft извлечь дополнительную выгоду из упрямо преданных пользователей этой операционной системы. Во вторник Microsoft объявила, что ее новый бета-канал для тестировщиков Windows позволит пользователям протестировать будущие новые функции в Windows 10, прежде чем они станут широко доступными. Пользователям, которые в настоящее время используют Windows 10, рекомендуется присоединиться к новому каналу тестировщиков, независимо от того, готовы ли их компьютеры к переходу на Windows 11. 

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Как и любой другой канал Windows Insider, новый бета-канал, посвященный Windows 10, создан для получения отзывов пользователей и доработки новых функций перед официальным выпуском. В рамках новой инициативы особое внимание будет уделено версии 22H2, которая, по словам представителей Microsoft в 2023 году, является последней актуальной версией Windows 10. На момент этого заявления Windows 11 существовала уже более полутора лет, и Microsoft серьезно намеревалась перевести всех пользователей на новую операционную систему, несмотря на то, что Windows 11 воспринималась как отказ от всего, что воплощала Windows 10.

Пока неизвестно, какие новые функции для Windows 10 приготовила компания Microsoft. До сих пор компания описывала свои планы на бета-канале Windows 10 как "новые функции и улучшения", которые не гарантированно появятся в финальной версии. Однако мы точно знаем, что новый бета-канал Windows 10 не повлияет на запланированное прекращение поддержки этой ОС. Microsoft прекратит поддержку самой популярной операционной системы 14 октября 2025 года, хотя особенно преданные пользователи Windows 10 смогут выбрать платную программу расширенных обновлений безопасности (ESU), которая, по крайней мере, обеспечит безопасность использования "устаревшей" ОС. (Большинство людей не станут этого делать, а это означает, что примерно 240 миллионов устройств, не подходящих для Windows 11, могут стать небезопасными для домашнего использования.) 

В то же время Microsoft постепенно работает над тем, чтобы умерить восторг от Windows 10, которая, несмотря на то что ей уже девять лет, продолжает уверенно доминировать в демографической группе пользователей Windows. В прошлом году Microsoft закрыла лазейку, которая позволяла пользователям бесплатно обновляться с Windows 7 до 8.1 или Windows 10. Те, кто использует старые операционные системы Windows, должны заплатить за Windows 10 или обновить свои компьютеры, чтобы установить на них Windows 11. Более того, Microsoft начала настойчиво предлагать пользователям Windows 10 перейти на Windows 11, даже если их ПК несовместимы с новой ОС. Эта стратегия не совсем согласуется с решением Microsoft запустить бета-программу для Windows 10, но поскольку любимая многими операционная система находится на пике популярности, похоже, руководство компании рассчитывает заработать на дополнительной платной поддержке.

#microsoft #windows 10
Источник: blogs.windows.com
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