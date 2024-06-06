Скорее всего, сначала на рынке появится память 28 Гб/с, а затем 32 Гб/с.

В июне 2023 года появилась официальная информация о том, что Micron планирует выпустить память GDDR7 для рынка видеокарт в первой половине 2024 года. На этой неделе американская транснациональная корпорация объявила о начале поставок первых образцов видеопамяти нового поколения своим партнерам, что свидетельствует о том, что она идет точно по графику. Данное событие открывает путь к использованию высокоскоростной видеопамяти в будущих видеокартах Nvidia и AMD.

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В качестве подтверждения своих слов, Micron опубликовала несколько интересных данных. Компания утверждает, что GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с обеспечивает до 60% больше пропускной способности памяти по сравнению с GDDR6 и может достичь 1,5 Тб/с пропускной способности на 384-битной шине. Это значительный скачок по сравнению со своим предшественником, максимальная скорость которого составляет около 1 ТБ/с на 384-битной шине памяти на таком графическом процессоре, как RTX 4090. Micron также заявила, что энергоэффективность GDDR7 на 50% выше, чем у GDDR6, и обеспечивает намного лучшую теплоотдачу как на настольных ПК, так и на ноутбуках. Также сообщается, что потребление энергии в режиме ожидания снижено на 70%.

Micron утверждает, что GDDR7 будет доступна в версиях со скоростями 28 Гбит/с и 32 Гбит/с, а ее высота уменьшена по сравнению с GDDR6 на 0,1 мм.

Для геймеров Micron подготовила приятные новости: GDDR7 может повысить частоту кадров в секунду в играх с трассировкой лучей и традиционной растеризацией до 33% в разрешениях 1080p, 1440p и 4K. Однако в сноске к этим цифрам говорится, что это "ожидаемая" производительность, основанная на последних "тенденциях", поэтому к этому показателю следует относиться с осторожностью. Производительность искусственного интеллекта также увеличится на 20% при преобразовании текста в изображение, но опять же, это «ожидание», а не фактические тесты.

Хотя традиционно Nvidia использует в своих видеокартах исключительно память Micron, причем GDDR6X была создана Micron специально для Nvidia, в анонсе компании упоминается также AMD, так что она тоже может присоединиться к этой вечеринке. Что еще интереснее: Micron отмечает, что один из ее партнеров в настоящее время тестирует GDDR7 со скоростью 36 Гбит/с, что указывает на вероятность ее появления в недалеком будущем.

Micron впервые объявила о планах по выпуску GDDR7 с пропускной способностью 32 Гбит/с в своей обновленной дорожной карте, опубликованной в конце 2023 года. Теперь, когда мы знаем, что поставки первых образцов официально начаты, будет интересно посмотреть, какие скорости действительно будут достигнуты в реальности, когда выйдут видеокарты Blackwell от Nvidia и RDNA 4 от AMD. В техническом описании (в формате PDF) этой памяти указано, что она доступна в версиях со скоростями 28 Гбит/с и 32 Гбит/с. Компания Samsung также объявила о скором выпуске собственного решения GDDR7 с такими же скоростями. Это заставляет нас полагать, что GDDR7, скорее всего, будет иметь скорость 28 Гбит/с в первых партиях, оставляя место для разгона до 32 Гбит/с в топовых видеокартах, которые запланированы к выпуску в 2025 году.