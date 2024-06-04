Новая эра компьютеров с Windows на базе Arm наконец-то наступила, и она может обернуться серьезными проблемами для x86-процессоров.

Совсем скоро в магазинах появится первая партия сертифицированных компанией Microsoft "ноутбуков с искусственным интеллектом", оснащенные процессором Qualcomm Snapdragon X Elite на базе ARM. Это знаменательное событие, вероятно, поставит под угрозу позиции лидеров рынка x86-процессоров - Intel и AMD. Генеральный директор Arm Holdings заявил, что ожидает нашествия ARM-процессоров на рынок Windows не как нишевого продукта или диковинки, а как серьезного игрока, способного кардинально изменить расклад сил. Согласно его заявлению, компания ставит перед собой амбициозную цель - захватить до 50% рынка ПК всего за пять лет.

реклама

Рене Хаас, генеральный директор Arm, в интервью Reuters изложил свое видение того, как ARM-процессоры могут завоевать рынок Windows-ПК, ранее безраздельно принадлежавший Intel. "Доля рынка Windows у ARM, я думаю, может реально превысить 50% в течение следующих пяти лет", - заявил он. Если это произойдет, это станет серьезным ударом по рынку x86-процессоров, особенно по Intel, которая в настоящее время доминирует на рынке. У AMD тоже есть своя доля рынка, но она ничтожно мала по сравнению с Intel. По последним данным аналитиков, Intel контролирует 78% мирового рынка процессоров, AMD - 13%, а оставшиеся 9% делят между собой Apple, Qualcomm, Arm и MediaTek.

Скоро мы сможем отслеживать использование нашего NPU в диспетчере задач Windows; добро пожаловать в эпоху "ПК с искусственным интеллектом".

Примечательно, что генеральный директор Arm, ссылаясь на известную цитату «et tu, Brute?» из пьесы "Юлий Цезарь", где Брут предательски убивает своего друга Цезаря, говорит, что Microsoft полностью поддерживает план Arm по завоеванию рынка, несмотря на тесное сотрудничество с Intel и AMD. Компания Microsoft создала новый бренд для "ПК с искусственным интеллектом" - Copilot+PC, и все первые устройства этой линейки оснащены процессорами Qualcomm. Для этого Microsoft и Qualcomm пришлось объединить усилия, чтобы оптимизировать работу Arm на Windows, устранив проблемы производительности, с которыми сталкивались ранее. Одним из важных результатов этого сотрудничества стало создание нового эмулятора под названием Prism. Генеральный директор Arm также подчеркнул, что Microsoft, благодаря своим усилиям по поддержке разработчиков, твердо намерена сделать Arm лидером рынка.

Развернуться этой битве суждено совсем скоро, когда первые Copilot+PC с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite поступят в руки пользователей. AMD и Intel, конечно же, не сдадутся без боя. AMD уже анонсировала свои гибридные мобильные процессоры Zen 5 с нейронным процессором (NPU), который, по их утверждениям, немного мощнее, чем у Qualcomm (50 TOPS против 45 TOPS). Ожидается, что Intel также не останется в стороне и в следующем поколении мобильных платформ значительно повысит производительность своих NPU. Сообщается, что Nvidia и MediaTek также работают над процессором на базе ARM для Windows-ПК, что добавляет интриги в эту захватывающую гонку.

Первые ноутбуки Copilot+PC появятся уже в середине июня. Позже в этом году они составят конкуренцию новейшим x86-процессорам от AMD и Intel. Это позволит нам сделать первые выводы о том, кто же станет победителем в этой ожесточенной борьбе за лидерство на бурно развивающемся рынке ИИ-компьютеров.