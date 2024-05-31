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Fantoci
Космический аппарат «Люси» выявил необычную структуру астероида Динкинеш
Многовековое вращение астероида Динкинеш привело к тому, что он раскололся.

Последние несколько лет были чрезвычайно насыщенными для астрономов, которые занимаются изучением астероидов. Космические аппараты OSIRIS-REx и Hayabusa2 доставили на Землю уникальные образцы астероидов, которые предоставили ученым возможность детально изучить эти неуловимые объекты. В конце этого десятилетия космический аппарат НАСА «Lucy» (Люси) проведет важные исследования "троянских" астероидов Юпитера, но в настоящее время на пути к газовому гиганту он пролетел мимо интересного космического камня. Согласно новому исследованию, астрономы смогли изучить удивительно сложную историю астероида Динкинеш.

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В ноябре 2023 года Люси приблизилась к Динкинешу и обнаружила, что у него есть маленький спутник, получивший название Селам. Этот небольшой каменный компаньон, по-видимому, представляет собой контактный двойной астероид, состоящий из двух отдельных долей, соприкасающихся посередине. Космический аппарат на данный момент находится на пути к своему конечному пункту назначения, поэтому он смог делать снимки астероидов только в течение трех часов с помощью камеры дальней разведки. Эти изображения были проанализированы командой НАСА и Юго-Западного исследовательского института (SwRI), а результаты были опубликованы в журнале Nature.

Динкинеш, напоминающий по форме грецкий орех, является самым маленьким из когда-либо изученных вблизи астероидов главного пояса (его диаметр составляет всего 790 метров). Новое исследование, проведенное под руководством главного астронома Хэла Левисона из SwRI, позволяет сделать несколько выводов о структуре и эволюции Динкинеша на основе полученных изображений. Его работа предоставила ключевые детали о том, как формировались объекты в ранней Солнечной системе. «Мы хотим понять сильные стороны малых тел в нашей Солнечной системе, потому что это имеет решающее значение для понимания того, как сюда попали такие планеты, как Земля», — сказал Левисон.

За миллионы лет структура Динкинеша, вероятно, изменилась из-за собственного вращения. Исследователи предполагают, что нагрев на обращенной к Солнцу стороне астероида создал небольшой, но постоянный крутящий момент, который вызвал ускорение вращения. Именно это придало Динкинешу слегка вытянутую форму. Сопутствующая центробежная сила могла выбросить некоторое количество пыли и обломков на орбиту вокруг космического тела, из которых затем мог образоваться Селам.


Часть выброшенного материала со временем снова осыпалась на Динкинеш. Исследователи полагают, что именно это стало причиной отчетливого хребта, проходящего вокруг его экватора. Мы только начинаем понимать, что некоторые астероиды, такие как Бенну, являвшийся целью миссии OSIRIS-REx, больше похожи на скопления обломков, чем на твердые скалы. Однако Динкинеш, похоже, относится к более прочному типу астероидов. Если бы он был кучей гравия, постоянное вращение разметало бы обломки по его орбите. Однако изображения Люси предполагают, что Динкинеш в целом сохранил свою целостность. Разрушение, которое привело к образованию Селама и хребта, вероятно, было внезапным и резким, как землетрясение.

Люси сейчас совершает обратный виток к Земле, но ее миссия далека от завершения. В конце 2024 года космический аппарат будет использовать Землю для второго гравитационного разгона, который выведет его за пояс астероидов и направит к Юпитеру. Начиная с 2027 года, он будет исследовать скопление космических камней, оказавшихся на орбите газового гиганта, известных как троянские астероиды.

#космос #вселенная #солнечная система #астероид динкинеш #космический аппарат люси
Источник: nasa.gov
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