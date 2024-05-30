На выставке Computex 2024 китайская компания предоставит всем желающим возможность протестировать свою игровую консоль.

Оглушительный успех Steam Deck привел к появлению множества альтернативных портативных игровых ПК по всему миру, некоторые из которых обладают даже лучшей производительностью, чем оригинальное устройство Valve. Известный производитель игрового оборудования Zotac до сих пор не проявлял активности в сегменте портативных устройств, но теперь он намекнул на появление своего портативного игрового устройства под весьма странным названием Zone. Официальной информации пока немного, но Zotac уже подтвердил, что Zone будет оснащен OLED-дисплеем и усовершенствованными триггерами.

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После того как Steam Deck разожгла небывалый интерес к портативному ПК-геймингу, свои версии выпустили такие компании, как Asus, Lenovo и MSI. Эти игровые устройства работают под управлением Windows с энергосберегающими процессорами x86, такими как AMD Z1 Extreme, которые могут запускать большинство современных игр на низких или средних настройках. Время автономной работы обычно невелико, но, по слухам, Asus собирается решить эту проблему с помощью обновленной модели Ally X. Вероятно, компания Zotac пока не собиралась раскрывать всю информацию, но в ее немецком пресс-релизе упоминается APU от AMD. В английской версии эта деталь не упоминается.

В блоге Zotac сообщается, что у портативного компьютера будет «двухступенчатые регулируемые триггеры». Это наводит на мысль о чем-то похожем на Sony DualSense, на которых можно задавать две точки срабатывания для расширения функциональности. Однако реализация этой функции зависит от игры, поэтому устройству Zotac потребуется программное обеспечение для макросов, позволяющее геймерам вручную настраивать триггеры.

Главной особенностью Zone, несомненно, станет 7-дюймовый OLED-экран. Он будет иметь поддержку мультитача и "высокую частоту обновления". Valve недавно обновила Steam Deck новым экраном OLED, но большинство конкурентов по-прежнему используют более дешевые LCD-панели. Zotac пока ничего не сообщила о разрешении или яркости своего OLED-экрана.

Steam Deck положил начало новой эре портативных игр.

Традиционно Zotac предлагала более бюджетные игровые устройства. Учитывая постоянно растущие цены на игровое оборудование, это ценится среди геймеров, даже если страдает качество сборки и эстетика. Тем не менее, дизайн Zone выглядит вполне привлекательно — типичная форма портативного устройства с увеличенными триггерами и светодиодной полосой на задней панели.

Китайская компания заявила, что на следующей неделе на выставке Computex будут представлены рабочие прототипы Zone. Посетители смогут поиграть в игры на демонстрационных устройствах Zone, что говорит о значительном прогрессе в разработке устройства. Zotac пока не разглашает информацию о цене и доступности. Учитывая другие современные портативные устройства, можно предположить, что Zone будет стоить от 500 до 1000 долларов. Однако этот рынок становится всё более переполненным и конкурентным, так что компании было бы мудро поспешить с выпуском.