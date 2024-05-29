На данный момент Китай отстает от США в области искусственного интеллекта на один-три года.

Соединенные Штаты и Китай сцепились в ожесточенной борьбе за создание и контроль над самыми мощными компьютерами в мире. При этом США делают все возможное, чтобы предотвратить безудержный технологический прогресс Китая. Пока что эти усилия увенчались кратковременным успехом, поскольку Китай все еще на несколько лет отстает от западного мира, когда дело касается передовых технологий. Однако, по мнению китайского эксперта, его страна скоро догонит американских производителей чипов.

реклама

Внезапный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта обнажил существующее неравенство между двумя державами, поскольку производительность искусственного интеллекта стала новым стандартом для технологических амбиций всех стран. По словам Сюй Бина, соучредителя китайской компании SenseTime Group по разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта, в настоящее время в Китае наблюдается дефицит вычислительных ресурсов искусственного интеллекта, но это не будет длиться вечно. Bloomberg сообщает, что Сюй признал технологический разрыв между двумя странами, отметив при этом, что у Китая есть два явных преимущества, которые позволят ему преодолеть этот разрыв: обилие отечественных талантов и огромные объемы данных.

Kirin 9006 C – первый 5-нм процессор Китая, который доказал то, что страна отстает от западного мира в производстве чипов всего на одно поколение. (Источник: Huawei)

Во время интервью на Азиатской инвестиционной конференции UBS в Гонконге Сюй Бин заявил о "десятикратном отставании" Китая от США в вычислительных ресурсах. Тем не менее, он заявил, что китайские компании быстро сокращают этот разрыв, несмотря на действующие санкции, препятствующие приобретению передового оборудования у таких компаний, как Nvidia, AMD и Intel. Сюй Бин также сообщил, что его компания сотрудничает с китайскими производителями полупроводников для наращивания вычислительных мощностей, но не назвал конкретных партнеров.

Как сообщает Bloomberg, Сюй Бин, вероятно, имел в виду Huawei, которая недавно представила 5-нм процессор, несмотря на американские санкции. Компания, кажется, нашла лазейку в стене санкций США и находится на переднем крае полупроводниковой индустрии Китая. Сюй также не уверен, что разрыв в технологиях между двумя странами составляет один год или три года, но в конечном итоге это не имеет значения, потому что мощность компьютеров стала товаром массового спроса. Нельзя конечно исключать, что Сюй Бин преувеличивает достижения китайской полупроводниковой промышленности.