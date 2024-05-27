Новая технология Microsoft Automatic Super Resolution пока что работает в 12 играх и эксклюзивно на новых компьютерах с Copilot+ на базе Qualcomm Snapdragon X Elite.

Компания Microsoft объявила о выпуске инновационной технологии увеличения разрешения Auto SR (Automatic Super Resolution). Это новая система улучшения визуального качества, работающая на базе совершенно новых персональных компьютеров Copilot+ с высокопроизводительными процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite.

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Для задействования технологии Auto SR от Microsoft требуется абсолютно новый компьютер линейки Copilot+, оснащенный процессором последнего поколения Qualcomm Snapdragon X Elite. Однако в настоящее время такие системы ещё не появились на потребительском рынке и не доступны для приобретения. Иными словами, корпорация Microsoft провела премьерный анонс Auto SR, но компьютерное оборудование Copilot+, поддерживающее эту технологию, пока что невозможно купить.

Помимо нового Copilot+PC на процессоре Snapdragon X Elite, для работы Auto SR требуется Windows 11 версии 24H2 или новее, дисплей с разрешением не менее 1080p и включенная функция автоматических обновлений. На данный момент Auto SR поддерживает следующие 12 игр:

На официальном веб-ресурсе Microsoft дается следующее разъяснение работы Auto SR: "Технология автоматического суперразрешения Auto SR полностью интегрируется в операционную систему Windows на компьютерах c Copilot+ и процессорами Qualcomm Snapdragon X. Она по умолчанию повышает качество графики в ряде существующих игровых приложений, одновременно увеличивая частоту кадров и сохраняя высокую детализацию изображения. Для достижения этого Auto SR первоначально снижает разрешение рендеринга игры для роста FPS, а затем применяет передовые алгоритмы на базе искусственного интеллекта для восстановления и улучшения визуального качества до сверхвысокой четкости. Результатом становится плавный и максимально детализированный игровой процесс".

На данный момент возможность использования технологии Auto SR ограничена персональными компьютерами, оборудованными процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite. Для задействования ее функциональности необходим компьютер линейки Copilot+, укомплектованный процессором Qualcomm Snapdragon X, специализированным нейропроцессором Hexagon NPU и интегрированным графическим ядром GPU. Также требуется новейшая версия операционной системы Windows 11 24H2 или более поздняя, актуальные драйвера для графического и нейронного процессоров, а экран должен поддерживать разрешение не ниже 1080p.