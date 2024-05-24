Компания MSI в партнерстве с Kingston разработала новый стандарт памяти для настольных компьютеров.

Около года назад мы впервые узнали о новом типе оперативной памяти для ноутбуков под названием CAMM, который расшифровывается как Compression Attached Memory Module. Память CAMM, разработанная компанией Dell, отличается от стандартной тем, что крепится к материнской плате горизонтально, а не устанавливается вертикально в слот. На данный момент она уже официально ратифицирована JEDEC в качестве нового стандарта мобильной памяти. Однако теперь стало известно, что она будет использоваться не только в ноутбуках, потому что компания MSI представит первые в мире модули памяти CAMM2 для настольных компьютеров на выставке Computex, которая пройдет на следующей неделе.

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Согласно анонсу, посвященному плоским модулям CAMM2, компания MSI представит на мероприятии Computex новую материнскую плату с памятью Kingston Fury CAMM2. На фотографии материнской платы (ниже) видно, что оперативная память закреплена болтами на новом привычном месте, а не выступает вертикально вверх. Наиболее заметным преимуществом для сборщиков ПК является то, что новая память располагается плоско на плате, что исключает любые опасения по поводу достаточного зазора между памятью и башенным воздушным охладителем.

Память CAMM2 скоро появится на всех настольных компьютерах, но впервые будет использована в материнской плате MSI без кабелей. (Изображение: Techpowerup)

Как видно на фотографии выше, MSI добавила CAMM2 к одной из своих материнских плат Project Zero, у которой все разъемы расположены на задней части платы для более аккуратного вида. В отличие от стандартных модулей DDR5, один модуль CAMM2 может работать в двухканальном режиме, используя всего один модуль, который прикручивается к материнской плате. Одним из существенных недостатков для тех, кто хочет собрать систему с этим новым типом памяти, является, судя по изображению, полное отсутствие RGB-подсветки. Мы пока не уверены, как любая другая компания сможет добавить RGB к модулю CAMM2, но, безусловно, энтузиасты что-то придумают.

По данным TechPowerUp, Kingston, скорее всего, выпустит CAMM2 для настольных ПК объемами 32 ГБ, 48 ГБ, 64 ГБ и 96 ГБ. Хотя это и значительно меньше, чем 256 ГБ, доступные сейчас на некоторых материнских платах MSI Z790, но объем 96 ГБ все же достаточен для большинства домашних пользователей. Как сообщается, скорость новой памяти будет варьироваться от DDR5-6000 до DDR5-8000, что примерно соответствует текущим показателям стандартной памяти DDR5.

Пока неизвестно, присоединятся ли другие производители материнских плат к внедрению памяти CAMM на настольных компьютерах, поскольку ее преимущества выглядят незначительными. Они занимают примерно столько же места, сколько и вертикальные планки, и не имеют RGB-подсветки. Если они работают на тех же скоростях, но с меньшим общим доступным объемом памяти, то мы не уверены, в чем их реальное преимущество для настольных ПК. Их также сложнее установить, так как вам придется их отвинчивать, а не просто отодвигать защелку. Тем не менее, они могут стать отличным решением для miniITX-сборок, где место ограничено.