Бюро по патентам и товарным знакам США выдало Apple пятьдесят один новый патент, включая права на технологию самовосстанавливающегося дисплея.

Бюро по патентам и товарным знакам США выдало Apple более пятидесяти новых патентов, один из которых, возможно, приоткрывает завесу тайны над планами компании по внедрению технологии в свой долгожданный складной iPhone.

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Уже довольно давно ходили слухи о складном iPhone, однако Apple, по всей видимости, не спешила с выходом на этот новый рынок из-за ограничений в технологии дисплеев, в частности, из-за складки, неизбежной для подобных устройств. Кроме того, источники из цепочки поставок сообщают, что выпуск складного продукта Apple ожидается не ранее 2026 года, а в оптимистичном прогнозе - в 2027 году. К тому времени инженеры должны будут решить проблемы, связанные с аппаратными ограничениями дисплеев.

В настоящее время Apple тестирует свои революционные складные панели, а один из патентов, поданных в Ведомство по товарным знакам США, раскрывает некоторые ключевые детали о том, что может быть в складном устройстве Apple. Патент описывает "самовосстанавливающийся материал", который может использоваться как по всей площади дисплея, так и только в тех областях, которые подвергаются сгибанию. Apple заявляет, что эта технология обладает способностью к самовосстановлению при образовании вмятин или изгибов материала.

Следует отметить, что это всего лишь патент, и компании, особенно технологические компании, проводящие исследования и разработки продуктов следующего поколения, постоянно подают патенты, и они не указывают на то, что в конечном итоге окажется в продукте, который выйдет на рынок. Тем не менее, новая технология, описанная в этом патенте, может стать тем, что Apple искала долгое время, чтобы сделать складной телефон Apple реальностью.