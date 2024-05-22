Ученые, изучающие ледник Туэйтса, сообщили, что этот массивный шельфовый ледник поднимается и опускается вместе с приливами и отливами.

Изменение климата трудно поддается изучению, потому что выявить определенную закономерность в перепадах температур и погодных моделей можно лишь через несколько десятилетий, но иногда они могут приводить к резким, краткосрочным изменениям. Гляциологи из Калифорнийского университета в Ирвине сообщили, что огромный ледник Туэйтса в западной Антарктиде начал таять быстрее, чем предполагалось ранее. Это заставило ученых пересмотреть прогнозы повышения уровня моря — ведь Туэйтса не просто так называют «ледником Судного дня».

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Ледник Туэйтса — самый широкий ледник на Земле, его размеры сопоставимы с площадью Беларуси. К несчастью для нас, он находится в опасном положении на западном побережье Антарктиды, где подвергается воздействию теплых течений. Климатологи уже много лет работают над лучшим пониманием того, как тает Туэйтс, из-за опасности, которую он представляет для всего человечества. Если эта ледяная гора разрушится, то уровень моря поднимется более чем на пол метра. Последствия такого стремительного повышения моря будут катастрофическими для прибрежных населенных пунктов.

Большинство исследований над Туэйтсом представляют собой лишь немногочисленные снимки, что затрудняет попытки понять, как лед реагирует на такие циклы, как приливы. Исследователи Калифорнийского университета в Ирвине обратились к финской коммерческой спутниковой группировке ICEYE, чтобы улучшить данные о Туэйтсе. Эти спутники используют интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR) для сбора точных данных об изменениях поверхности Земли с течением времени. Данные ICEYE предоставили новые долгосрочные ежедневные наблюдения за ледником Туэйтс, показывающие, как он реагирует на приливные циклы.

Спутниковые данные показывают, как морская вода течет под ледником Трейтс, взаимодействуя с гораздо большей частью ледника, чем считалось ранее. На самом деле, она сейчас "подняла" ледник на несколько сантиметров, что легко обнаружилось с помощью спутника ICEYE. "Анализируя постоянный поток данных и соотнося его с циклом приливов и отливов, мы обнаружили, что во время прилива морские воды проникают под ледник, а после отлива частично отступают, но некоторая их часть остается подо льдом", - пояснил руководитель исследовательской группы, профессор Калифорнийского университета в Ирвине Эрик Риньо.

Приливное движение ледника Туэйтса, нанесенное на карту спутниками ICEYE.





Климатологи, проводившие новое исследование, утверждают, что эти приливные колебания предполагают "активный теплообмен" между океаном и нижней частью ледника. Это может означать, что происходят широкомасштабные изменения, которые ранее были скрыты от глаз, и, следовательно, мы могли недооценить скорость таяния Трейтса.

Риньо, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, заявил, что полученные данные ICEYE о Туэйтсе могут оказать существенное влияние на то, как моделируются ледниковые щиты. Он надеется, что применив эту работу к наблюдениям за последние 25 лет, ученые смогут создать более качественные модели, которые более точно предскажут, что произойдет в ближайшем будущем. По словам Риньо, климатологам необходимо увеличение финансирование для достижения необходимого прогресса. Он заявил, что нынешнее состояние финансирования гляциологических исследований заставляет ученых чувствовать себя "карабкающимися на Эверест в кедах".