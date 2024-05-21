Компактные инфракрасные наблюдатели отправятся в Арктику и Антарктику в ближайшие недели.

НАСА готовит к запуску нескольких миниатюрных климатических спутников. Несмотря на то, что размеры этих зондов немного больше обувной коробки, им предстоит выполнить важную миссию. Спутники PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) вскоре будут выведены на орбиту для изучения энергетического баланса атмосферы Земли и, как надеются ученые, помогут улучшить климатические прогнозы.

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Кубические спутники-близнецы PREFIRE созданы на основе стандартной конструкции 6U, их длина составляет всего 36 сантиметров. Один спутник направится в Арктику, а другой — в Антарктику. Оба спутника имеют жизненно важное значение для понимания изменения климата. Все это делается, потому что нам не хватает данных о том, как сильно эти регионы излучают тепло, а также о влиянии облачного покрова, водяного пара и других элементов земной атмосферы.

Первый запуск PREFIRE запланирован на 22 мая на новозеландском объекте Rocketlab. Если все пойдет хорошо, второй спутник будет запущен примерно через три недели. Спутники будут доставлены на орбиту на легкой ракете Electron компании Rocketlab. Эта ракета имеет сравнительно небольшую грузоподъемность по сравнению с чем-то вроде Falcon 9 (300 килограммов против 22 000 килограммов), но вес "кубсатов" составляет всего несколько килограммов каждый.

Оказавшись в космосе, спутники будут использовать свои тепловые инфракрасные спектрометры для мониторинга потерь тепла на полюсах. По всему земному шару излучается тепло в космос в инфракрасном диапазоне длин волн от 4 до 100 микрометров, но измерять его проще на меньших длинах волн. На полюсах, где атмосфера очень холодная, примерно 60% потерь тепла происходит в дальней инфракрасной области на длинах волн более 15 микрометров. У нас очень мало данных о тепловыделении в дальнем инфракрасном диапазоне, но PREFIRE может изменить это.

Ракета Electron компании Rocketlab.





Климатологи считают, что более точные данные о потеплении в полярных регионах имеет решающее значение для понимания текущих тенденций потепления. «Арктика нагревается быстрее, чем где-либо еще на Земле», — сказал главный исследователь PREFIRE Тристан Л'Экуйер из Университета Висконсин-Мэдисон. НАСА сообщило, что с 1970-х годов Арктика нагревалась в 2,5 раза быстрее, чем остальная часть планеты. Получение новых данных в дальнем инфракрасном диапазоне от полюсов будет особенно важно, поскольку ученые отслеживают потерю ледяного и снежного покрова, что может повлиять на то, сколько тепловой энергии отражается в космос.

Данные PREFIRE будут использоваться для создания климатических моделей следующего поколения, которые более точно прогнозируют изменения уровня моря, погоды, осадков и температуры. Данные также будут доступны общественности через Центр данных атмосферных наук НАСА.