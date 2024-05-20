К сожалению, список мест, загрязненных микропластиком, пополнился мужскими половыми железами. Ранее его обнаруживали в плацентах, артериях и других органах человека.

Согласно новому исследованию Университета Нью-Мексико, сообщается, что ученые обнаружили в тканях человеческих яичек микропластик.

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Группа медицинских специалистов проанализировала ткани яичек, взятые у собак и людей, и выявила микропластик в каждом образце. Еще более шокирующим фактом является то, что концентрация микропластика в образцах людей в три раза превышала концентрацию в образцах собак. В частности, исследователи обнаружили в среднем 124 микрограмма микропластика на грамм ткани собак, тогда как в тканях человека — 330 микрограмм.

Обнаружение микропластика в мужской репродуктивной системе вызывает серьезную озабоченность его потенциальным влиянием на фертильность. Особенно в свете того, что в образцах ткани яичек собак, содержащих большее количество поливинилхлорида (ПВХ), было выявлено снижение количества сперматозоидов. К сожалению, влияние ПВХ на образцы тканей человека исследователям проверить не удалось.

Примечательно, что полиэтилен считается наиболее широко используемым товарным пластиком в мире, поскольку он используется для изготовления пластиковых пакетов, бутылок и многих других распространенных пластиковых изделий, таких как игрушки, предметы домашнего обихода, изоляция для проводов, лотки и многое другое.

«Тип пластика играет ключевую роль, поскольку определенные виды могут негативно влиять на репродуктивную функцию, - отмечает Сяочжун Юй, эксперт в области экологии и здоровья из Университета Нью-Мексико. - Поливинилхлорид способен выделять множество химических соединений, препятствующих нормальному сперматогенезу, и содержит вещества, нарушающие работу эндокринной системы».

Основная проблема заключается в том, способствует ли поливинилхлорид, который используется во многих промышленных и бытовых продуктах, или даже является причиной снижения количества сперматозоидов во всем мире. Следует отметить, что результаты, наблюдаемые в отношении фертильности собак в отношении присутствия микропластика в ткани яичек, необходимо повторить на мужчинах, прежде чем можно будет сделать какое-либо подтверждение влияния количества сперматозоидов у самцов человека.

«Наша цель не вызывать ненужную тревогу, а донести объективные научные факты и повысить осведомленность общества о масштабном распространении микропластиковых частиц, - подчеркивает Юй. - Обладая этими знаниями, каждый сможет принять взвешенное решение о необходимости минимизировать контакт с микропластиком посредством корректировки привычного уклада жизни и образа действий».