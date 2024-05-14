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Fantoci
AMD без особого шума выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
Компания утверждает, что оба процессора являются оптимальными для сборки отличного игрового ПК.

AMD добавила два новых процессора к своему семейству Zen 4, причем сделала это без каких-либо громких анонсов по неизвестной всем причине. Сегодня компания представила новые процессоры 8000 серии с индексом “F”, в которую вошли процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Они аналогичны существующим процессорам серии G, но не имеют встроенной графики. AMD считает, что эти процессоры станут новым стандартом для тех, кто собирает игровые ПК с дискретной видеокартой. Кроме того, AMD внедрила функции искусственного интеллекта в модель 8700F. Теперь вы сможете похвастаться не только игровым ПК, но и тем, что владеете «компьютером с искусственным интеллектом».

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Вчера известный источник утечек Momomo_us опубликовал в сети маркетинговые материалы к новым процессорам AMD, тем самым намекнув о их скором появлении на рынке. Сегодня ресурс Wccftech подтвердил эту информацию, сообщив, что оба процессора уже поступили в продажу. Так что для фанатов "Красной команды", да и вообще для всех заинтересованных в покупке процессора Zen 4, появилась отличная возможность обновиться до современного высокопроизводительного процессора. Оба чипа являются почти точными копиями существующих версий «G», но без графики RDNA 3, поэтому технически они являются не APU, а процессорами. Оба процессора имеют TDP 65 Вт, поэтому с их охлаждением не должно возникнуть проблем.

Небольшой курьез: В одном из слайдов AMD указано, что функции искусственного интеллекта включают графический процессор RDNA 3, который, как ни странно, "продается отдельно".

Ryzen 7 8700F — это восьмиядерный 16-поточный процессор с базовой тактовой частотой 4,1 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме Boost «до» 5 ГГц. По сравнению с версией G, его базовая и максимальная частоты снижены на 100 МГц. Тем не менее, новый чип оснащен нейропроцессором (NPU) Ryzen AI производительностью 16 TOPS (тера операций в секунду), который также присутствует в версии G. Согласно маркетинговым материалам AMD, этот процессор является конкурентом для Intel Core i5 14400F. Стоимость Ryzen 7 8700F составляет около 299 долларов. Любопытно, что процессор Intel продается на Amazon по цене $209, так что чип AMD почти на $100 дороже.

Ryzen 5 8400F представляет собой аналог 8500G без графического ядра и с более низкими тактовыми частотами. Это шестиядерный 12-поточный процессор с базовой тактовой частотой 4,2 ГГц, что на 700 МГц выше, чем у 8500G. Несмотря на это преимущество, его тактовая частота в режиме Boost 4,7 ГГц на 300 МГц ниже, чем тактовая частота в режиме Boost 5 ГГц у его предшественника. В розничных магазинах США он продается по цене около 180 долларов. Как и его брат, ему не хватает возможностей Ryzen AI, поскольку в комплект не входит NPU. Маркетинговые слайды AMD показывают, что он может обеспечить до 14% более высокую производительность в играх по сравнению с Intel Core i5 13400F, рекомендуемая розничная цена которого составляет 240 долларов.

Оба процессора присутствуют на сайте AMD и доступны в розничной продаже. Как мы уже выяснили, они нацелены на конкуренцию со среднебюджетными предложениями Intel. Возможно, это будут последние процессоры, которые AMD добавит в линейку Zen 4, поскольку семейство процессоров уже достаточно насыщенно, включая модели 7000-й серии, выпущенные в 2023 году, и 8000-й серии, ставшие доступными в 2024 году.

#amd #ryzen 7 8700f #ryzen 5 8400f
Источник: wccftech.com
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Видеокарты нового поколения RX 8000 от AMD могут выйти уже через пару месяцев
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