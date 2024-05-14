Разработка может быть завершена в конце этого года, но производство начнется не раньше 2025 года.

Qualcomm недавно представила свой первый Arm-процессор для настольных персональных компьютеров. Американская компания заявила, что Snapdragon X Elite обладает высокой производительностью и станет серьезным конкурентом для процессоров Intel и AMD. Однако монополия Qualcomm на рынке Arm-процессоров для ПК долго не продлится. Согласно новому отчету из Тайваня, Nvidia объединилась с MediaTek для разработки конкурентоспособного чипа на базе Arm, презентация которого может состояться к концу этого года.

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Согласно переведенному отчету Economic News Daily, этот чип будет ориентирован на форм-факторы ноутбуков и составит прямую конкуренцию Snapdragon X Elite. Он будет иметь более крупные размеры и более высокую стоимость по сравнению с мобильными Arm-процессорами, а его ожидаемая цена составит около 300 долларов.

Nvidia также стремится закрепить статус лидера на быстрорастущем рынке "ПК с искусственным интеллектом", позиционируя свои видеокарты RTX как "премиальная" продукция. Дженсен Хуанг заявил, что мощные графические процессоры компании значительно превосходят по возможностям нейронные процессоры (NPU) в чипах Intel, AMD и Qualcomm. На данный момент большинство ИИ-компьютеров представлены в виде ноутбуков, однако с выходом полноценных нейронных процессоров ситуация может измениться.

Nvidia ясно дала понять, что уделяет особое внимание аппаратному обеспечению искусственного интеллекта: генеральный директор Дженсен Хуанг заявил во время презентации Blackwell, что традиционная вычислительная техника почти "выдохлась". По слухам, новый Arm-процессор станет первым шагом Nvidia на рынке потребительских чипов за последние несколько лет, но основное внимание будет уделяться рабочим нагрузкам искусственного интеллекта.





На протяжении многих лет Nvidia производила чипы на Arm-архитектуре. Самым последним потребительским продуктом является десятилетний Tegra X1, который используется в таких устройствах, как Nintendo Switch и Shield Android TV. Основное направление работы Nvidia с Arm было связано с приложениями для автомобилей и центров обработки данных, такими как 72-ядерный процессор Grace на платформе Blackwell Superchip.

MediaTek в последние годы в основном разрабатывала мобильные системы-на-кристалле (SoC) с блоками обработки искусственного интеллекта (APU). Ее процессоры Kompanio для ноутбуков появились в некоторых Chromebook, но они не дотягивают до уровня Snapdragon X Elite. Компания также сотрудничала с Nvidia в области автомобильных технологий.





Если объединить сильные стороны разработок Nvidia и MediaTek для архитектуры Arm, можно получить продукт, способный составить конкуренцию Snapdragon X Elite. Это первый чип Qualcomm с высокопроизводительными ядрами Arm, произведенный благодаря приобретению компании Nuvia в 2021 году. Он основан на 4-нм техпроцессе TSMC, поэтому совместный чип Nvidia и MediaTek может получить преимущество при использовании более современного 3-нм техпроцесса. Однако у Qualcomm есть время, чтобы подготовиться к прямому противостоянию.

По имеющимся данным, Nvidia и MediaTek рассчитывают завершить разработку чипа к третьему кварталу 2024 года. Подготовка чипов к производству (tape-out) должна состояться в четвертом квартале, а само производство начнется в первой половине 2025 года.