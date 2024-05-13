ROG Ally X не является прямым продолжением предшественника, она получит ряд значительных улучшений.

Valve не была единственной компанией, которая занималась разработкой портативной игровой консоли, но она стала первой, кто выпустил на рынок игровое устройство, которое стало востребованным и популярным. Успех Steam Deck способствовал появлению нескольких конкурентов, в том числе Asus ROG Ally. Это игровое устройство было выпущено в прошлом году и получило в основном положительные отзывы, однако Asus не собирается останавливаться на достигнутом. Скоро в продажу поступит ROG Ally X, которая обещает более качественный и продолжительный игровой опыт.

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В недавней прямой трансляции менеджер по маркетингу Asus Уитсон Гордон сообщил, что новое игровое устройство не будет полностью переработано, но у фанатов все же есть повод для радости. «Это будет нечто большее, чем просто базовое обновление с изменением некоторых характеристик», — сказал Гордон. Далее он привел примеры того, чего Asus не делала. ROG Ally X - это не просто то же самое игровое устройство с новым цветом или увеличенным объемом памяти. Однако он предупредил, что геймерам не стоит ожидать полного редизайна устройства.

Представитель Asus заявил, что все улучшения в ROG Ally X сделаны с учетом отзывов пользователей за последние 12 месяцев. Главным пунктом в этом списке является время автономной работы. Несмотря на использование энергоэффективного мобильного процессора AMD Ryzen Z1 (или Z1 Extreme), у базовой модели Ally показатель автономности разочаровал геймеров. Большинство современных игр разряжают батарею менее чем за два часа, даже при скромных настройках питания системы. Старший вице-президент Asus Шон Йен рассказал The Verge, что увеличение емкости батареи будет существенным. «Мы говорим не о 30-40% большей емкости, а гораздо больше».





Если это правда, то значительное увеличение емкости аккумулятора может, наконец, сделать Ally X устройством, которое можно смело брать с собой в дорогу. Вам больше не придется каждые несколько часов искать ближайшую розетку. Однако, с большой вероятностью, носить такое устройство станет более обременительно. Аккумуляторы обычно являются самым тяжелым компонентом мобильного устройства, а ROG Ally и так уже весит 600 грамм. Новая версия, которая увеличивает емкость на 50% и более, может оказаться менее удобной для рук во время продолжительных игровых сессий.

Asus также намекнула, что ROG Ally X будет иметь больше оперативной памяти, чем текущая версия, которая имеет 16 ГБ. Это должно позволить геймерам выделять больше ресурсов графическому процессору, не влияя на общую производительность системы. Возможно также обновление встроенного накопителя с ультракомпактного M.2 2230 до более дешевого и распространенного M.2 2280 SSD. Сообщается, что джойстики также получат обновление за счет сменных и обновляемых модулей.

Новый ROG Ally X будет дороже — Asus не называет пока цифр, но разница может быть значительной, а нынешний Ally не из дешевых. Базовая модель с Ryzen Z1 стоит 399 долларов, а версия с Z1 Extreme — 699 долларов. Новая ROG Ally X будет представлена 2 июня.