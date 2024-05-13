Ранее мы стали свидетелями того, как NVIDIA тестировала 900-ваттную версию Ada Lovelace AD102, которая так и не увидела свет, поэтому не обязательно в продажу поступит 600-ваттная видеокарта RTX 5090.

Компания Nvidia посвятит это лето подготовке к выпуску нового поколения графических процессоров Blackwell. Пока нет точной информации о том, какая модель появится первой и когда именно состоится презентация. Но в новом отчете говорится, что Nvidia уже тестирует новую линейку видеокарт с различным уровнем энергопотребления — от привычных 250 Вт до рекордных 600 Вт. Как всегда, нам остается лишь ждать и гадать, насколько далеко Nvidia готова зайти на этот раз.

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Новая информация о планах Nvidia в отношении графических процессоров Blackwell поступила от ресурса Benchlife, который в последнее время регулярно публикует новости о продукции Nvidia. В отчете говорится, что 250-ваттная видеокарта Blackwell будет ориентирована на энергоэффективность и компактный размер. Она должна порадовать обладателей сверхкомпактных корпусов SFF-формата (размером с тостер), а флагманская видеокарта мощностью 600 Вт предназначена для тех, кого не заботит энергопотребление. вообще. Впрочем, возможно, Nvidia просто тестирует новую систему охлаждения, разработанную для Blackwell, или же проверяет экстремальную версию своего графического процессора, чтобы оценить егр максимальную производительность, прежде чем немного снизить энергопотребление.

Nvidia известна тем, что тестирует необычные прототипы, которые никогда не выходят на рынок, как, например, этот кулер для RTX 4090 Ti с тремя вентиляторами. Фото: @Harukaze5719 в Twitter/X

Если вы помните, перед презентацией серии RTX 40 ходили похожие слухи, как отмечает TechPowerUp. Ходило множество слухов о графическом процессоре класса Titan мощностью 800 Вт, но они так и не материализовались. В конечном итоге флагманская RTX 4090 вышла с тем же тепловым пакетом (TDP), что и ее предшественница — RTX 3090 Ti — и мощностью 450 Вт. Однако переход с Ampere на Ada Lovelace сопровождался значительным скачком - с 8-нм техпроцесса Samsung на 5-нм TSMC, чего не будет на этот раз. Для графических процессоров Blackwell Nvidia использует передовой 4-нм техпроцесс TSMC N4P, являющийся усовершенствованной версией 5-нм техпроцесса, но, как сообщается, адаптированный специально под нужды Nvidia. Поэтому неизвестно, какой уровень производительности Nvidia сможет обеспечить в этот раз.

Однако ранние отчеты указывают на то, что Nvidia нацелена на повышение производительности RTX 5090 на 70% по сравнению с RTX 4090, что примерно соответствует росту при переходе с Ampere на Ada. Существует также некоторая неопределенность относительно того, какую модель Nvidia выпустит первой, поскольку сообщалось, что она представит 5090 в этом году, а остальную часть линейки — в следующем году. Этот слух затем был опровергнут сообщением о том, что Nvidia начнет с RTX 5080, как это было принято во времена архитектур Kepler, Maxwell и Turing. Ожидается, что RTX 5080 будет чрезвычайно мощной видеокартой, поскольку, по слухам, она обгонит RTX 4090 в производительности при трассировке лучей.