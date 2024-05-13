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Fantoci
Доброволец с мозговым имплантом Neuralink играет в видеоигры, несмотря на проблемы с электродами
Инженеры компании сообщили, что некоторые электроды оторвались от мозговой ткани испытуемого, но им удалось устранить эту проблему некоторыми изменениями в алгоритме работы чипа.

Компания Neuralink заявила, что ее цель — расширить границы человеческих возможностей. Первый шаг в этом направлении был сделан в начале года, когда был вживлён добровольцу первый чип для интерфейса «мозг-компьютер» (BCI). Ранее сообщалось, что пациент чувствует себя хорошо и смог вернуться домой на следующий день после операции. На этих выходных Neuralink сообщила о том, что чип функционирует исправно, позволяя парализованному добровольцу Ноланду Арбо использовать компьютер почти так же умело, как обычному человеку с мышкой. Однако испытание не обошлось без осложнений. Neuralink сообщила, что несколько нитей-датчиков с электродами оторвались от мозга пациента.

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Тем не менее, Ноланду Арбо заявил, что после установки импланта его жизнь изменилась к лучшему. Ранее, страдая от квадриплегии, он мог взаимодействовать с цифровым миром только с помощью управляемого ртом стилуса и планшета. Как вы можете себе представить, удерживание стилуса во рту имеет множество недостатков. Благодаря имплантату Neuralink Арбо смог играть в компьютерные игры, такие как Chess и Civilization VI, пользоваться интернетом и общаться с друзьями. Neuralink даже удалось наладить работу чипа с Nintendo Switch, позволив ему играть в Mario Kart. Теперь Арбо использует имплант для управления компьютером по 8-10 часов в день, что было совершенно недостижимо ранее.

Чип Neuralink, вживленный в голову Арбо, представляет собой внутрикортикальный BCI-имплант. Он использует 64 гибкие нити с 1024 электродами для считывания активности мозга в прецентральной извилине и преобразования ее в сигнал, управляющий компьютерной мышью через приложение Neuralink. Технологическая компания, основанная Илоном Маском, разработала робота-хирурга R1 для вживления этих нитей — он немного похож на усовершенствованную швейную машинку.


Для получения постоянных сигналов от нейронных популяций, нити должны оставаться на своем месте, что и является слабым звеном импланта BCI N1 от Neuralink. Компания сообщила, что после операции несколько нитей оторвалось от мозга Арбо. Первоначально это привело к потере сигнала, что затруднило использование BCI — на рисунке ниже вы можете увидеть график снижения уровня сигнала примерно в середине марта. Чтобы устраниться неисправность, Neuralink модифицировала свой алгоритм обнаружения и пользовательский интерфейс, что в итоге помогло восстановить его полную функциональность. Ранее компания Neuralink находилась под пристальным вниманием после заявлений о том, что некоторые из ее подопытных животных получили серьезные травмы от имплантатов. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в конечном итоге разрешило проведение испытаний на людях после того, как компания изменила протокол безопасности.


Конкурент Neuralink, компания Synchron, начала полноценные клинические испытания своего BCI, который вживляется в мозг с помощью метода эндоваскулярной хирургии. Synchron утверждает, что имплантация чипа через яремную вену является менее инвазивным подходом, поскольку не требует введения электродов в ткань мозга. Мы мало что знаем о том, насколько успешными были предыдущие испытания на людях, поскольку компания не освещает свои разработки и испытания в такой степени, как Neuralink, что характерно для всех компаний Маска.

По данным Neuralink, даже после потери нескольких сенсорных нитей контроль Арбо над чипом N1 впечатляет. Используя стандартное измерение управления курсором в битах в секунду (BPS), инженеры Neuralink зафиксировали у Арбо скорость сигнала до 8 Бит/с. Это примерно вдвое больше, чем самый высокий показатель BCI, зарегистрированный в предыдущих исследованиях. По словам Neuralink, цель Арбо – превзойти результаты инженера компании, использующего мышь, со скоростью 10 Бит/с. Врачам придется продолжать мониторинг состояния имплантата. Если будут потеряны дополнительные электроды, то для сохранения работоспособности сигнала на этом уровне может потребоваться нечто большее, чем простое изменение алгоритмов.

#илон маск #neuralink #интерфейс мозг-компьютер #мозговой чип #мозговой имплант #bci n1
Источник: neuralink.com
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