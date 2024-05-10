Эндрю Уилсон считает, что искусственный интеллект может стать «Cвятым Граалем» как минимум для половины игровых студий.

Несмотря на негативное отношение игровой индустрии к генеративному искусственному интеллекту, генеральный директор Electronic Arts (EA) Эндрю Уилсон стремится применять его везде, где только возможно. Во вторник, во время общения с инвесторами, Уилсон заявил, что сейчас работает над скорейшим внедрением генеративного ИИ во все процессы разработки игр. Он считает, что новая технология может открыть для EA «Святой Грааль», который заключается в том, что разработчики смогут "создавать намного быстрее инновационные, креативные и увлекательные игры".

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Ни для кого не секрет, что Уилсон давно является поклонником искусственного интеллекта. В марте генеральный директор похвастался, что EA уже давно "ориентирована на искусственный интеллект” и что некоторые игровые процессы уже были дополнены искусственным интеллектом. Он также отметил, что из-за больших размеров современных ААА-игр, искусственный интеллект поможет ускорить процесс их разработки. Кроме того, Уилсон также озвучил идею, связанную с разработкой новой платформы EA на базе искусственного интеллекта, которая позволит «3 миллиардам игроков по всему миру создавать персональный контент, расширять и обогащать вселенные, которые создает [EA]».

Однако, что касается повседневной разработки игр, Уилсон считает, что искусственный интеллект уже сейчас «оказывает положительное влияние» как минимум на 50% процессов компании EA. Эти данные основаны на предварительной оценке всего производственного конвейера EA, согласно комментариям Уилсона во время общения с инвесторами во вторник. «Когда мы думаем о первом этапе внедрения генеративного искусственного интеллекта, мы действительно ищем возможности, как он может сделать нас более эффективными — как он может дать нашим разработчикам больше ресурсов, как он может предоставить им больше свободного времени и позволит им добиться успеха" — сказал Уилсон. «И у нас есть команды по всей компании, которые целенаправленно работают над реализацией этой идеи».

Франшиза Madden - одно из направлений, в котором EA, как сообщается, уже внедрила искусственный интеллект.

Уилсон объяснил, что хотя генеративный ИИ все еще относительно нов, он ожидает, что в ближайшие несколько лет он станет достаточно совершенным, чтобы кардинально изменить игровую индустрию. «Мы ожидаем, что в течение трех-пяти лет мы сможем, в рамках наших огромных онлайн-сообществ и сюжетных блокбастеров, создавать более крупные, более захватывающие миры, которые будут привлекать ещё больше игроков по всему миру», — сказал он инвесторам.

Заявление Уилсона прозвучало в напряженное для игровой индустрии время. Microsoft внезапно закрыла несколько студий Bethesda, в том числе Arkane Austin (создателя Redfall) и Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within), а затем обратилась к своим сотрудникам с просьбой о необходимости создания большего количества игр, подобных тем, что разработали их недавно уволенные коллеги. (По слухам, Tango Gameworks как раз готовилась представить Microsoft сиквел Hi-Fi Rush, перед тем как ее закрыли). Paladin Studios, компания-разработчик мобильных и инди-игр с 19-летним стажем и 45 сотрудниками, также прекратила свое существование. Игровая студия Lightforge Games, основанная в 2021 году бывшими разработчиками Blizzard и Epic Games, уволила большую часть своей команды после того, как им не удалось привлечь финансирование для своей ролевой игры с кросс-платформенной поддержкой.

Непонятно, почему Уилсон счел свои комментарии об искусственным интеллектом уместными в такое тяжелое время для разработчиков игр, особенно учитывая, что EA сократила по меньшей мере 1000 сотрудников в период с марта 2023 года по февраль 2024 года. Перед последним сокращением Уилсон заявил, что EA необходимо сократить штат, чтобы «ускорить инновации» и «оптимизировать работу компании». Теперь некоторые из бывших сотрудников поймут, почему они были уволены и кто займет их место.





Надо отдать ему должное, Уилсон попытался заверить инвесторов (и всех остальных, кто слушал), что искусственный интеллект не “заменит тех, кто занимается разработкой игр”, а скорее "дополнит, расширит и углубит суть интерактивных развлечений, подобно тому, как YouTube изменил традиционное кино и телевидение". Кому-то, вероятно, стоит рассказать Уилсону, какое именно влияние YouTube оказал на телевидение.