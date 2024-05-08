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Fantoci
Intel опубликовала окончательное заявление о нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколения
Теперь Intel советует пользователям не применять новые «базовые настройки» в BIOS.

Компания Intel опубликовала, по всей видимости, окончательное заявление относительно нестабильности разблокированных процессоров 13-го и 14-го поколения в играх, с которыми столкнулись некоторые пользователи. В заявлении ясно сказано, что Intel считает производителей материнских плат виновными в возникновении проблемы, но о каких именно компаниях идет речь не указано. Вместо этого Intel советует производителям материнских плат и конечным пользователям придерживаться определенных значений энергопотребления, чтобы процессоры работали в соответствии с заявленными характеристиками.

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Вкратце напомним: за последние несколько недель поступило много сообщений о том, что некоторые пользователи разблокированных процессоров Intel К-серии столкнулись с нестабильной работой системы в определенных играх, что привело к взаимным обвинениям в поисках виновного. В конечном итоге Intel предположила, что производители материнских плат используют настройки, из-за которых чипы слишком сильно нагреваются и работают на более высоких частотах слишком долго, поэтому было выпущено новое обновление BIOS для материнских плат Intel с добавлением новых «базовых» настроек. Это решение устранило проблему, но за счет ограничения частоты и температуры процессора снизило и его производительность. Теперь Intel выпустила новое заявление, в котором советует пользователям подождать, не использовать новые "Базовые настройки" и вместо этого перейти на "Настройки Intel по умолчанию".

Это окончательные «настройки по умолчанию», которых должны придерживаться пользователи для обеспечения стабильной работы процессоров Raptor Lake К-серии.

Полный текст заявления, опубликованный немецким техническим изданием Hardwareluxx, вероятно, только усугубит полемику вокруг этой проблемы. Intel утверждает, что базовые профили настроек электропитания, применяемые производителями материнских плат, не соответствуют рекомендованным компанией "настройкам по умолчанию". В своем заявлении Intel недвусмысленно заявляет следующее:

"Корпорация не советует производителям материнских плат использовать "базовые" параметры питания на платах, способных работать с более высокими показателями энергопотребления... Рекомендованные Intel "настройки по умолчанию" представляют собой совокупность тепловых режимов, электрических характеристик и набора возможных энергетических профилей, основанных на технических возможностях конкретной материнской платы. Intel настоятельно рекомендует пользователям выбирать наиболее производительный совместимый с конструкцией материнской платы профиль питания, как указано в сопроводительной таблице".

Таблица с оптимальными настройками размещена выше, и, как видите, она предназначена для производителей материнских плат, но также будет полезна конечным пользователям. Мы предполагаем, что производители материнских плат скоро добавят этот профиль «по умолчанию» в свои BIOS, и пользователи должны использовать именно его, а не базовую настройку, чтобы обеспечить правильную работу.

Данная рекомендация должна была положить конец этой истории, но, похоже, она обернулась ещё большей головной болью как для Intel, так и для ее клиентов. Процессоры 13-го поколения К-серии присутствуют на рынке уже более года, поэтому непонятно, почему эта проблема возникла только сейчас. Тем не менее, она, похоже, загнала Intel в тупик, поскольку компания хочет, чтобы производители материнских плат не позволяли процессорам работать на максимально возможной скорости из-за потери стабильности. Можно предположить, что Intel крайне не желает рекомендовать пользователям снижать настройки. Тем не менее, корректировка параметров питания, по-видимому, решает проблему — хотя вряд ли кто-либо из участников этого инцидента будет доволен таким исходом.

#intel #raptor lake
Источник: hardwareluxx.de
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