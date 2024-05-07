Администрация Байдена открыла прием заявок на финансирование в размере 285 миллионов долларов для разработки цифровых двойников в сфере производства микросхем.

Правительство США стремится снизить нагрузку на индустрию производства микрочипов, которая становится все более важной с появлением систем, основанных на искусственном интеллекте.

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В рамках многомиллиардного закона о чипах (CHIPS), направленного на возобновление производства чипов в США, администрация Байдена открыла прием заявок на финансирование в размере 285 миллионов долларов для разработки "цифровых двойников" (digital twins). Цифровые двойники – это передовые программные модели аппаратного обеспечения, которые инженеры могут использовать для выявления ключевых проблем при проектировании оборудования. Для получения финансирования учреждению необходимо будет создать цифровой двойник микрочипа.

Наличие цифрового двойника аппаратного обеспечения означает, что инженеры могут вносить изменения в конструкцию чипа еще до его изготовления, что значительно ускоряет общий процесс разработки нового кремниевого оборудования. Подобные виртуальные клоны аппаратных средств уже применялись в прошлом автомобильной промышленностью и Космическими войсками США для моделирования спутников.

Согласно заявлению Министерства торговли США, проекты, использующие технологию цифровых двойников, также могут полагаться на передовые разработки в области искусственного интеллекта. Такой синергетический подход призван ускорить создание новаторских концепций для развертывания и производства микрочипов на территории Соединенных Штатов. Кроме того, он позволит существенно снизить издержки благодаря совершенствованию процессов планирования производственных мощностей, оптимизации производственного цикла, модернизации производственных объектов, а также возможности корректировать технологические процессы в режиме реального времени.

Отметим, что "Закон о чипах" представляет собой фонд финансирования в размере 39 миллиардов долларов, направленный на возвращение производства полупроводников в США. Администрация Байдена надеется, что при успешной реализации этой инициативы повысится уровень национальной безопасности, снизит влияние нехватки поставок на американскую экономику и укрепит позиции США в глобальной гонке за создание первого искусственного общего интеллекта.