Для крупного технологического бренда нет ничего хуже, чем быть соучастником в распространении поддельной порнографии.

Рекламная служба Google Ads ужесточает меры контроля над платформами, вовлеченными в создание порнографических дипфейков. Начиная с 30 мая, веб-сайтам и приложениям, которые могут использоваться для генерации реалистичной искусственной порнографии, будет запрещено размещать рекламу через сеть Google. Платформам, продвигающим или сравнивающим услуги по созданию поддельной порнографии, а также тем, которые объясняют, как создавать подобный контент, также будет запрещено использовать Google Ads.

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Об этом стало известно 1 мая, после того, когда компания Google обновила свою Политику в отношении неприемлемого контента, включив в нее пункт о порнографических дипфейках. Нынешняя политика уже давно запрещает маркетинговый контент, который пропагандирует насилие или членовредительство, пропагандирует известные группы ненависти, использует шокирующе откровенные изображения для привлечения внимания или отрицает, что определенной трагедии не было. С тех пор, как Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, эта политика использовалась для замораживания рекламы, которая исходила из российских государственных СМИ, а также от различных независимых новостных сайтов.

Нынешняя политика также исторически запрещает пользователям рекламировать секс-работу или что-либо, связанное с сексуальным насилием. Хотя Google всегда запрещала контент, имитирующий сексуальное содержание без согласия его участников, компания дополнила этот конкретный раздел Политики в отношении неприемлемого контента, включив в него "контент, пропагандирующий создание или распространение синтетического контента, который был изменен или сгенерирован для получения сексуальной эксплуатации или наготы". В политике теперь прямо указаны "сайты или приложения, которые утверждают, что создают поддельную порнографию, инструкции о том, как создавать поддельную порнографию, [и] поддержку или сравнение поддельных порнографических сервисов", хотя этот список не является окончательным.

Дипфейки становятся настолько реалистичными, что пользователям трудно отличить где правда, а где ложь.





Google придерживается абсолютной нетерпимости к разделу «откровенно сексуального характера» в своей Политике в отношении недопустимого контента. Нарушения этого раздела считаются вопиющими, то есть приводят к немедленной блокировке аккаунта в Google Ads без предупреждения. В отличие от некоторых других нарушений, которые сопровождаются предупреждением и восстанавливают учетную запись пользователя-нарушителя через определенный период времени, те, кто нарушает этот пункт, больше не смогут рекламироваться через Google.

Добавление дипфейковой порнографии в Политику недопустимого контента, несомненно, является результатом развития все более доступного и умелого генеративного искусственного интеллекта. В 2022 году Google запретила обучение дипфейкам на Colab, своем условно бесплатном публичном вычислительном ресурсе. Еще шесть лет назад Pornhub и Reddit пришлось приложить все усилия, чтобы запретить порнографию, созданную искусственным интеллектом, на которой часто изображены реальные люди (особенно знаменитости), участвующие в сексуальных действиях, которые они не совершали или не давали согласия на запись. Нравится нам это или нет, но большинство из нас уже давно знают, насколько искусственный интеллект с тех пор преуспел в создании фейковых лиц. Если в 2018 году порнографические дипфейки выглядели немного неестественно, то сейчас они, без сомнения, выглядят гораздо более реалистично.