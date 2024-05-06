Автоматический лунный модуль вернет на Землю первые образцы с темной стороны Луны.

В пятницу примерно в 12:30 по московскому времени, Китай осуществил запуск космического аппарата со своего Центра запуска спутников Вэньчан. Лунный посадочный модуль «Чанъэ-6» был успешно выведен в космос при помощи мощной ракеты-носителя «Чанчжэн-5» и взял курс на обратную сторону Луны. Если дальше все пойдет по плану, эта космическая миссия станет первой в истории по возвращению образцов лунного грунта с малоизученной стороны спутника Земли.

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Обратную сторону Луны иногда ещё называют "темной стороной", но это не потому, что там царит тьма, а из-за недостатка знаний об этом регионе. Луна находится в приливном захвате Земли, поэтому мы всегда видим одну и ту же сторону с ее знакомыми кратерами и застывшими лавовыми равнинами, такими как Океан Бурь. Возвращение образцов пыли и породы с обратной стороны спутника Земли поможет ученым разгадать некоторые из самых интригующих тайн о происхождении Луны и чего нам стоит ожидать, когда на ней будут построены долговременные исследовательские станции и поселения. В частности, Китай надеется, что его лунные посадочные модули проложат путь для строительства Международной лунной исследовательской станции (MLRS), сообщает Reuters.





Национальное космическое управление Китая (CNSA) ожидает, что «Чанъэ-6» приземлится на обратной стороне лунного бассейна Эйткен в начале июня. Этот регион находится недалеко от южного полюса и представляет особый интерес для ученых, поскольку внутри постоянно затененных кратеров находятся большие залежи водяного льда. Образцы из этого региона также помогут ученым понять, как ранние метеоритные удары сформировали Луну и почему обратная сторона выглядит так разительно отличается от стороны, обращенной к Земле.

Поскольку «Чанъэ-6» направляется на "темную сторону", ему необходимо будет установить связь через ретранслятор – здесь им выступит лунный орбитальный аппарат "Цюэцяо-2". Этот лунный орбитальный аппарат был успешно запущен в марте. «Чанъэ-6» изначально строился как резервный вариант «Чанъэ-5» на случай провала миссии. Однако «Чанъэ-5» успшено справился со своей задачей, став первой миссией с 1970-х годов, доставившей на Землю образцы лунного грунта с видимой стороны. «Чанъэ-6» будет использовать то же проверенное в полетах оборудование для сбора первых образцов с обратной стороны Луны.

Запланированная посадка китайского модуля "Чанъэ-6" на Луну. Фото: CNSA

Достигнув Луны, «Чанъэ-6» отделится от орбитального аппарата и спустится на поверхность спутника. Приземлившись, китайский аппарат с помощью бура и ковша соберет до 2 килограммов материала с глубины до двух метров от поверхности. После того как образцы будут надежно упакованы, взлетная ступень взлетит и вернется к орбитальному модулю. Оттуда специальная капсула с образцами отправится в обратный путь на Землю.

В последние годы китайские лунные миссии проходят довольно успешно, чего нельзя сказать о большинстве других подобных миссий. Японский посадочный модуль SLIM чудом выжил после падения и оказался на поверхности вверх дном. Компания Astrobotic не смогла посадить аппарат "Пилигрим" на Луну из-за утечки топлива. В то же время Intuitive Machines все-таки посадила аппарат "Одиссей", но он все равно опрокинулся. Даже спустя десятилетия после первых лунных миссий исследование Луны по-прежнему остается сложной задачей.