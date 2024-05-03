Компании должны будут обеспечить на Марсе связь, транспорт и перелеты.

За последние 50 лет, прошедшие с момента высадки первых роботов-исследователей на Марс, изучением Красной планеты занимались исключительно государственные космические организации. Но теперь НАСА намерено это изменить. В начале этого года космическое агентство объявило о предоставлении грантов девяти американским компаниям, которые стремятся развивать коммерческие услуги по космическим перелетам и освоению Марса.

реклама

На данный момент НАСА не собирается полностью отказываться от освоения марсианской поверхности, просто агентство заинтересовано в привлечении ресурсов частных компаний для увеличения частоты полетов на Марс. По словам главы марсианской исследовательской программы Эрика Айансона, нынешняя эпоха ознаменована беспрецедентным подъемом коммерческой активности и инновационных разработок в области космоса. Сейчас наступил переломный момент, когда НАСА должно рассмотреть все возможности сотрудничества с частным сектором для содействия научным изысканиям, связанным с Марсом, в грядущие десятилетия. Привлечение ресурсов и экспертизы коммерческих предприятий позволит агентству расширить масштабы своей деятельности по исследованию красной планеты.

Девять отобранных компаний получили задание разработать 12 концептуальных миссий, которые повысят эффективность будущих полетов на Марс. Каждая миссия получила финансирование в размере от 200 000 до 300 000 долларов США. Они разделены на четыре этапа: доставка малогабаритных грузов, доставка крупногабаритных грузов, поверхностная съемка и услуги связи следующего поколения. НАСА утверждает, что новые миссии не связаны с конкурсом среди других компаний по возврату образцов с Марса, которая недавно была возвращена на доработку из-за проблем с бюджетом и сроками.

Победителями контрактов на доставку малогабаритных грузов стали: компания Lockheed Martin, которая адаптирует космический аппарат для лунных исследований для транспортировки на Марс, компания Impulse Space, предложившая «космический буксир», способный работать в качестве орбитального транспортного корабля, и компания Firefly Aerospace, которая планирует адаптировать свой лунный концепт Blue Ghost для использования на Марсе.





В категории крупногабаритных грузов фигурируют менее известные имена. Первая, Astrobotic, которая почти вошла в историю как первая компания, совершившая коммерческую лунную посадку, но ее космический аппарат Peregrine вынужден был прервать миссию из-за утечки топлива. Эта компания надеется адаптировать конструкцию аппарата для полета на Марс. Ведущий поставщик пусковых установок ULA намерен переделать «криогенный разгонный блок» для полетов на Марс - возможно, имеется в виду ICPS, компонент ракеты Artemis SLS. А еще есть Blue Origin, которая планирует обновить свое земное и лунное оборудование для Марса.

Космический буксир Impulse Space, скорее всего, будет основан на существующем орбитальном транспортном аппарате Helios.

В категории поверхностной съемки Albedo Space Corporation и Redwire Space предлагают модифицировать свои текущие спутники низкой околоземной орбиты для работы на орбите Марса. В то же время компания Astrobotic намерена добавить новое оборудование для обработки изображений на свой космический аппарат для исследования Луны, которым, предположительно, будет Peregrine.





В разработке коммуникационных ретрансляторов нового поколения участвует всем известная SpaceX. Компания предлагает модифицировать спутники связи на околоземной орбите для использования в районе Марса, предположительно, это марсианская версия Starlink. Lockheed Martin предлагает модернизировать существующие орбитальные аппараты для обеспечения связи. Наконец, Blue Origin заявила, что сможет модифицировать существующие конструкции земных и лунных орбитальных аппаратов, чтобы обеспечить ретрансляторы связи.

Предварительные разработки должны быть представлены через 12 недель. Затем НАСА оценит предложенные решения и отправит официальные запросы счастливчикам на проведение будущих миссий. В конце года НАСА представит публичный отчет о результатах проделанной работы, а пока агентство пообещало не закупать у этих компаний оборудование для марсианских миссий.