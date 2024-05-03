Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
НАСА пригласило 9 частных компаний для реализации коммерческих услуг на Марсе
Компании должны будут обеспечить на Марсе связь, транспорт и перелеты.

реклама

За последние 50 лет, прошедшие с момента высадки первых роботов-исследователей на Марс, изучением Красной планеты занимались исключительно государственные космические организации. Но теперь НАСА намерено это изменить. В начале этого года космическое агентство объявило о предоставлении грантов девяти американским компаниям, которые стремятся развивать коммерческие услуги по космическим перелетам и освоению Марса.

реклама

На данный момент НАСА не собирается полностью отказываться от освоения марсианской поверхности, просто агентство заинтересовано в привлечении ресурсов частных компаний для увеличения частоты полетов на Марс. По словам главы марсианской исследовательской программы Эрика Айансона, нынешняя эпоха ознаменована беспрецедентным подъемом коммерческой активности и инновационных разработок в области космоса. Сейчас наступил переломный момент, когда НАСА должно рассмотреть все возможности сотрудничества с частным сектором для содействия научным изысканиям, связанным с Марсом, в грядущие десятилетия. Привлечение ресурсов и экспертизы коммерческих предприятий позволит агентству расширить масштабы своей деятельности по исследованию красной планеты.

Девять отобранных компаний получили задание разработать 12 концептуальных миссий, которые повысят эффективность будущих полетов на Марс. Каждая миссия получила финансирование в размере от 200 000 до 300 000 долларов США. Они разделены на четыре этапа: доставка малогабаритных грузов, доставка крупногабаритных грузов, поверхностная съемка и услуги связи следующего поколения. НАСА утверждает, что новые миссии не связаны с конкурсом среди других компаний по возврату образцов с Марса, которая недавно была возвращена на доработку из-за проблем с бюджетом и сроками.

Победителями контрактов на доставку малогабаритных грузов стали: компания Lockheed Martin, которая адаптирует космический аппарат для лунных исследований для транспортировки на Марс, компания Impulse Space, предложившая «космический буксир», способный работать в качестве орбитального транспортного корабля, и компания Firefly Aerospace, которая планирует адаптировать свой лунный концепт Blue Ghost для использования на Марсе.


В категории крупногабаритных грузов фигурируют менее известные имена. Первая, Astrobotic, которая почти вошла в историю как первая компания, совершившая коммерческую лунную посадку, но ее космический аппарат Peregrine вынужден был прервать миссию из-за утечки топлива. Эта компания надеется адаптировать конструкцию аппарата для полета на Марс. Ведущий поставщик пусковых установок ULA намерен переделать «криогенный разгонный блок» для полетов на Марс - возможно, имеется в виду ICPS, компонент ракеты Artemis SLS. А еще есть Blue Origin, которая планирует обновить свое земное и лунное оборудование для Марса.

Космический буксир Impulse Space, скорее всего, будет основан на существующем орбитальном транспортном аппарате Helios.

В категории поверхностной съемки Albedo Space Corporation и Redwire Space предлагают модифицировать свои текущие спутники низкой околоземной орбиты для работы на орбите Марса. В то же время компания Astrobotic намерена добавить новое оборудование для обработки изображений на свой космический аппарат для исследования Луны, которым, предположительно, будет Peregrine.


В разработке коммуникационных ретрансляторов нового поколения участвует всем известная SpaceX. Компания предлагает модифицировать спутники связи на околоземной орбите для использования в районе Марса, предположительно, это марсианская версия Starlink. Lockheed Martin предлагает модернизировать существующие орбитальные аппараты для обеспечения связи. Наконец, Blue Origin заявила, что сможет модифицировать существующие конструкции земных и лунных орбитальных аппаратов, чтобы обеспечить ретрансляторы связи.

Предварительные разработки должны быть представлены через 12 недель. Затем НАСА оценит предложенные решения и отправит официальные запросы счастливчикам на проведение будущих миссий. В конце года НАСА представит публичный отчет о результатах проделанной работы, а пока агентство пообещало не закупать у этих компаний оборудование для марсианских миссий.

#наса #марс
Источник: jpl.nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
SpaceX открыла возможность бронирования мест на космические корабли для полётов на МКС, Луну и Марс
Дефекты "Ориона" ставят под угрозу безопасность экипажа НАСА при полете по программе "Артемида"
НАСА разработало сверхмощный рентгеновский сенсор всего с 36 пикселями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
16
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
2
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
50
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
73
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
22
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4

Сейчас обсуждают

Эдвард Блэйк
22:59
Я просто похлопаю автору по тупому еблету, потому что он не умеет в рофл.
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Eppius
22:56
А потом начнут диктовать свои условия.
Казахстан ведет переговоры с Google и Microsoft о строительстве крупнейших дата-центров
swr5
22:47
Дата-центры некрамонгеров, они уже близко...
Казахстан ведет переговоры с Google и Microsoft о строительстве крупнейших дата-центров
Vorvort
22:36
В Immortals 7900XTX на уровне 4090, АгроШколяр тестировал и приводил видео с пруфом. Также там тестировал 4090 murkok 5.
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
Сергей Шухард
22:32
5 лет назад взял сисоник на 750, с тех пор заменил 3600 на 5700x3d, 1660ti на 3070ti, поднял напругу на памяти, поставил ещё один накопитель, добавил три вентилятора и звуковуху. Надо было побольше за...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Ghosteer
22:16
13 лет назад купил Therlmaltake 80plus bronze, и забыл о проблемах с бп... сколько там видюх сменилось уже не счесть.. 4х8пин разъёма+2х8пин на проц.. и туева куча молексов с сата... сменил только 140...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Alexzander Shevchenko
22:11
В точку, у меня 49гигов))) так получилось))))
Alienware продаёт геймерский ПК в современном корпусе с RTX 4090 за 2 900 долларов
Nvidia&Intel Hater
22:11
лучистые)
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Алексей Носков
22:07
Он просто говорит то, что нынче модно говорить. Колеблется с линией партии, так сказать. Гранты же сами себя не назначат.
Natron Energy представляет натриево-ионные аккумуляторы
Sergiu Bunacalea
22:04
Ну попробуй собрать за 1100$ сопоставимый ПК с периферией и монитором . Насчёт удобства, то не знаю что может быть удобнее , когда ноутбук находится рядом с диваном при просмотре фильмов и игр на гей...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем