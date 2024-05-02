Аудио-смайлы становятся реальностью благодаря новому обновлению для Android, которое наделяет шесть популярных эмодзи их собственными звуковыми эффектами.

Если вам уже недостаточно смайликов и GIF-изображений, чтобы передать собеседнику то, что вы хотите сказать, то в скором времени вы сможете отправлять аудиосмайлы, чтобы максимально эффективно донести свою точку зрения.

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Компания Google начала распространять бета-версию приложения Phone by Google, которое добавляет шесть звуковых эффектов, воспроизводимых во время телефонного разговора. Звуки соответствуют существующим смайликам и очень похожи на звуковые эффекты, используемые для заполнения пауз в эфире радиошоу или подкаста. Ожидается, что в ближайшее время новая функция будет представлена широкой публике, но насколько она будет популярна, остается загадкой, учитывая, насколько стандартно звучат новые эмодзи.

Хотите попробовать звуковые эмодзи? Вот что вам нужно будет сделать. Загрузите бета-версию приложения Google Телефон (ссылка на регистрацию здесь). После этого откройте приложение Play Маркет, перейдите к своей фотографии профиля в правом верхнем углу экрана и нажмите "Управление приложениями и устройствами", затем "Доступные обновления". Загрузите последнее обновление для приложения "Phone by Google". Если обновление не появилось, подождите несколько минут - оно должно загрузиться автоматически.

Список доступных звуковых эмодзи: