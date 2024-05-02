Пользователи каким-то образом начали переходить с Windows 11 на Windows 10.

С момента своего релиза в конце 2021 года операционная система Windows 11 ведет ожесточенную борьбу с Windows 10. Microsoft надеялась, что новая разрекламированная ОС вытеснит потрёпанного ветерана, предложив новые функции, более современный интерфейс и улучшения, повышающие качество жизни всех пользователей. Однако что-то пошло не так и пользователи мало того, что не хотят переходить на новую ОС, так они теперь начали переходить с Windows 11 обратно на "десятку". Согласно последним данным Statcounter, в апреле доля Windows 10 среди пользователей Windows выросла, впервые превысив 70% с конца 2023 года.

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Апрельские данные аналитической компании показывают, что доля Windows 10 выросла почти на один процентный пункт, достигнув 70,1% среди пользователей Windows. В то же время доля рынка Windows 11 немного снизилась до 25,69%, что указывает на то, что рост продаж Windows 10 произошел непосредственно за счет Windows 11. Многие зададутся вопросом: Как такое возможно, ведь Windows 10 уже давно не устанавливается на новые ПК? Причин этому может быть несколько. Во-первых, в последнее время в розничные сети поступает большое количество восстановленных ПК с предустановленной Windows 10. Их продают по низким ценам, даже с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем, что делает их привлекательным предложением для домашних пользователей и нетребовательного бизнеса.

Если присмотреться к графику доли рынка Windows 10 и 11, можно увидеть симметрию в потере и приросте, которые испытали обе операционные системы за последний месяц.

Однако, если быть справедливым по отношению к Microsoft, цифры Statcounter не являются на 100% надежными. Они основаны на анализе рынка устройств, проведенном Statcounter, а не напрямую от Microsoft. Однако, как отмечают эксперты рынка, предыдущие версии Windows начали терять долю рынка только после появления их преемника, а не в середине цикла, как это происходит с Windows 11. Windows 10 исполнилось девять лет, а Windows 11 в этом году исполнится три года, так что по годам новая ОС - подросток. Поэтому немного удивительно видеть, как она уступает позиции ОС, которая уже довольно давно не получала никаких новых обновлений.

Разумеется, технически подкованные пользователи скажут, что в этом нет ничего удивительного. Windows 11 является противоречивой операционной системой с момента выпуска, включая строгие аппаратные требования и изменения пользовательского интерфейса, которые многим не понравились. Вероятно, в Microsoft рассчитывали, что добавление ассистента на базе искусственного интеллекта Copilot немного сдвинет ситуацию с мертвой точки, но, похоже, это не слишком помогло изменить расклад сил.

В этом году компания планирует выпустить крупное обновление для Windows 11 до версии 24H2, которое, вероятно, будет включать новые функции на базе искусственного интеллекта. Однако у большинства пользователей нет мощного ПК, готового к искусственному интеллекту, поэтому еще неизвестно, заинтересует ли вообще кого-нибудь большое обновление, запланированное на конец этого года. Microsoft недавно начала показывать пользователям Windows 10 полноэкранные объявления, напоминая им о существовании Windows 11, но даже этого может быть недостаточно, чтобы побудить пользователей к переходу на новую ОС.