Компания выпустила большое обновление для ранее выпущенного в феврале приложения "Chat with RTX".

Nvidia как и многие другие технологические компании пытается заработать на новом тренде - искусственном интеллекте. На этой неделе было представлено обновленное приложение с собственным чат-ботом компании под названием ChatRTX. Ранее в феврале Nvidia выпустила технологическую демо-версию под похожим названием Chat with RTX, которую за два месяца доработала и сократила ее название. Новая версия обеспечивает улучшенную производительность и новые функции, и теперь может бесплатно использоваться всеми владельцами графических процессоров RTX.

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Главной особенностью ChatRTX является возможность обучить собственную большую языковую модель на локальном контенте на своем персональном компьютере. По словам Nvidia, вы можете "направить" ее на папку, полную файлов, а затем задать ей вопросы о внутреннем содержимом. Такой подход обеспечивает более быструю работу по сравнению с облачными сервисами вроде Microsoft Copilot или ChatGPT, однако локальная модель не имеет доступа к петабайтам данных интернета для формирования обширных ответов. Запуск приложения на своем компьютере также гарантирует, что все, что вы ей передаете, останется конфиденциальным, а не будет передаваться в чужое облако. Nvidia утверждает, что ChatRTX может обрабатывать файлы нескольких форматов, включая txt, pdf, doc/docx, jpg, png, gif и xml, поэтому вы можете направить ее на папки с этими файлами внутри, а затем задавать вопросы об обнаруженном контенте.





Приложение также поддерживает функцию преобразования речи в текст, позволяя задавать вопросы боту с помощью микрофона компьютера, при этом уже поддерживается несколько иностранных языков. Вы также можете использовать голосовые команды или текстовый ввод для сортировки папок с изображениями. Например, запрос "пешие походы в горах" извлечет на компьютере все фотографии с вашими походами. Это что-то вроде поиска Windows, но с продвинутой способностью распознавать содержимое изображений, а не только их имена файлов. По данным TechPowerUp, данную функцию удалось реализовать благодаря технологии CLIP (контрастное предварительное обучение язык-изображение), которую разработала OpenAI.





ChatRTX также предлагает обновленные языковые модели из предыдущей версии и несколько новых моделей на выбор пользователей. Обновлены модели Mistral 7B и Llama 2, добавлены модели Google Gemma и ChatGLM3, причем последняя поддерживает как английский, так и китайский языки. Добавлена возможность выбора различных языковых моделей при выполнении запросов - это важная функция, которая действительно отличает ChatRTX от других чат-ботов.

Несмотря на все перечисленные преимущества, сообщается, что новый чат-бот на данный момент умеет отвечать только на запросы по отдельным темам и испытывает трудности с уточняющими вопросами к предыдущим. Например, если вы попросили его найти фотографии походов, вы не сможете расширить или наоборот сузить этот поиск дополнительными запросами о том, что он вам показал, поскольку на данном этапе развития ему, по-видимому, сложно понимать взаимосвязь между вопросами и ответами.

Тем не менее, потестировать приложение можно бесплатно, если вас не пугает его внушительный размер 11,6 ГБ. Вы можете загрузить ChatRTX с сайта Nvidia по этой ссылке.