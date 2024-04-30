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Fantoci
Китайские компании получат субсидии от правительства для стимулирования производства видеокарт
К 2027 году Китай намерен использовать только собственное оборудование.

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Китайское правительство придумало безотказный способ как отучить отечественные компании от западного оборудования и побудить их покупать китайские процессоры - оно будет субсидировать их для достижения этой цели. В ответ на санкции США, препятствующие развитию искусственного интеллекта в Китае, правительство Пекина разработало план по стимулированию перехода всех компаний на отечественные процессоры. В рамках этого плана китайским компаниям, которым требуется модернизация своих компьютерных систем, будет предоставлена финансовая поддержка, с особым акцентом на приобретение отечественных графических процессоров, необходимых для работы с системами искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Ожидается, что данная инициатива станет важным шагом на пути к достижению Китаем полупроводниковой самодостаточности к 2027 году.

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В новом отчете китайского издания South China Morning Post говорится, что городское правительство Пекина предоставит субсидии китайским компаниям на покупку графических процессоров местного производства. Единственной альтернативой для этих компаний является покупка устаревшего оборудования западного производства, которое не подпадает под санкции. Цель данной инициативы - создание вычислительной инфраструктуры, основанной исключительно на китайском оборудовании, что теоретически, также должно стимулировать производство отечественных чипов. К тому же, эта мера является ответом на стремление Китая развивать свои амбиции в области искусственного интеллекта, которые были значительно подорваны санкциями США.

Компания Longsoon, подобно AMD и Nvidia, не имеет собственных производственных мощностей, однако недавно она начала выпуск собственных процессоров. Экспорт этих процессоров из Китая теперь запрещен.

По данным Tom's Hardware, данная инициатива позволит "ускорить поставку контролируемых интеллектуальных вычислительных ресурсов в Китае". При условии сохранения санкций и реализации запланированных мер, Китай может достичь желаемой самодостаточности в течение нескольких лет. Tom's Hardware также отмечает, что, несмотря на отставание в области передовых технологий по сравнению с западными странами, рынок графических процессоров в Китае демонстрирует бурный рост. Этому способствует как стремление страны к участию в глобальной гонке искусственного интеллекта, так и санкции США, ограничивающие доступ к западным технологиям.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Китай все еще значительно отстает от таких лидеров рынка, как AMD и Nvidia. Так, например, графический процессор, недавно выпущенный китайской компанией Longsoon, по своей производительности в FP32 сопоставим с Radeon RX 550, выпущенным в 2017 году с памятью GDDR5. Очевидно, что данный продукт не представляет собой серьезной конкуренции для западных производителей. Тем не менее, Китай известен своей долгосрочной стратегией развития, поэтому нельзя недооценивать его потенциал в данной сфере.

#сша #китай #санкции #пекин #longsoon
Источник: tomshardware.com
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