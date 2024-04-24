Ожидается, что компания выпустит две бюджетные модели APU на глобальном рынке, тем самым расширив свою линейку Zen 4.

Несмотря на то, что AMD официально представила новую платформу Zen 4 в конце 2022 года, компания до сих пор продолжает работу над расширением ассортимента, заполняя пробелы в своей линейке. Недавно компания представила в Китае два новых APU, которые обычно представляют собой процессоры со встроенной графикой, однако китайские чипы не оснащены встроенной графикой, поэтому их можно назвать обычными процессорами. Теперь же сообщается, что оба процессора скоро поступят в глобальную розничную продажу, которые станут двумя новыми продуктами в категории бюджетных решений для платформы AM5.

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Ранее компания AMD выпустила в Китае модели Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Оба процессора основаны на архитектуре Zen 4: первый имеет восемь ядер и 16 потоков, а второй - шесть ядер и 12 потоков. Характеристики обоих процессоров аналогичны существующим чипам со встроенной графикой, поэтому, по сути, они станут более доступными версиями для пользователей, которые уже владеют дискретной видеокартой. Потребляемая мощность обоих процессоров составляет 65 Вт, поэтому они не потребуют какого-либо экстравагантного охлаждения.

Обе модели относятся к 8000 серии, а это означает, что это процессоры Zen 4, выпущенные в 2024 году. Предыдущие чипы Zen 4 обозначались 7000 серией, что указывало на их 2023 год выпуска. Несмотря на бюджетный сегмент, Ryzen 7 8700F всё же предлагает турбо-частоту до 5 ГГц, а Ryzen 5 8400F может разгоняться до 4,7 ГГц, что обеспечит весьма неплохую производительность в различных рабочих и игровых нагрузках. Главное отличие между этими чипами заключается в том, что в Ryzen 7 8700F встроено нейропроцессорное ядро (NPU), в то время как в Ryzen 5 8400F его нет. Таким образом, если вы увлекаетесь технологиями искусственного интеллекта, то выбор стоит остановить на Ryzen 7 8700F.

Оба процессора аналогичны ранее выпущенным APU для Zen 4 для настольных компьютеров, включая Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G. Единственное отличие чипов 8700 серии заключается в том, что версия G оснащена графикой Radeon 780M и имеет на 100 МГц более высокую тактовую частоту. 8400F отличается от 8500G тем, что последний оснащен графикой Radeon 740M и имеет более высокую тактовую частоту на 300 МГц.





По оценкам Wccftech, Ryzen 7 8700F будет стоить 299 долларов, а 8400F — 149 долларов, основываясь на ценах версий с встроенной графикой. Однако данная информация пока не подтверждена компанией AMD. Тем не менее, компания этим решением показала, что сейчас действительно можно перейти на платформу AM5 без колоссальных затрат, даже с учетом покупки комплекта памяти DDR5.