Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
AMD выпустит два гибридных процессора Zen 4 без встроенной графики для бюджетных домашних ПК
Ожидается, что компания выпустит две бюджетные модели APU на глобальном рынке, тем самым расширив свою линейку Zen 4.

реклама

Несмотря на то, что AMD официально представила новую платформу Zen 4 в конце 2022 года, компания до сих пор продолжает работу над расширением ассортимента, заполняя пробелы в своей линейке. Недавно компания представила в Китае два новых APU, которые обычно представляют собой процессоры со встроенной графикой, однако китайские чипы не оснащены встроенной графикой, поэтому их можно назвать обычными процессорами. Теперь же сообщается, что оба процессора скоро поступят в глобальную розничную продажу, которые станут двумя новыми продуктами в категории бюджетных решений для платформы AM5.

реклама

Ранее компания AMD выпустила в Китае модели Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Оба процессора основаны на архитектуре Zen 4: первый имеет восемь ядер и 16 потоков, а второй - шесть ядер и 12 потоков. Характеристики обоих процессоров аналогичны существующим чипам со встроенной графикой, поэтому, по сути, они станут более доступными версиями для пользователей, которые уже владеют дискретной видеокартой. Потребляемая мощность обоих процессоров составляет 65 Вт, поэтому они не потребуют какого-либо экстравагантного охлаждения.

Обе модели относятся к 8000 серии, а это означает, что это процессоры Zen 4, выпущенные в 2024 году. Предыдущие чипы Zen 4 обозначались 7000 серией, что указывало на их 2023 год выпуска. Несмотря на бюджетный сегмент, Ryzen 7 8700F всё же предлагает турбо-частоту до 5 ГГц, а Ryzen 5 8400F может разгоняться до 4,7 ГГц, что обеспечит весьма неплохую производительность в различных рабочих и игровых нагрузках. Главное отличие между этими чипами заключается в том, что в Ryzen 7 8700F встроено нейропроцессорное ядро (NPU), в то время как в Ryzen 5 8400F его нет. Таким образом, если вы увлекаетесь технологиями искусственного интеллекта, то выбор стоит остановить на Ryzen 7 8700F.

Оба процессора аналогичны ранее выпущенным APU для Zen 4 для настольных компьютеров, включая Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G. Единственное отличие чипов 8700 серии заключается в том, что версия G оснащена графикой Radeon 780M и имеет на 100 МГц более высокую тактовую частоту. 8400F отличается от 8500G тем, что последний оснащен графикой Radeon 740M и имеет более высокую тактовую частоту на 300 МГц.


По оценкам Wccftech, Ryzen 7 8700F будет стоить 299 долларов, а 8400F — 149 долларов, основываясь на ценах версий с встроенной графикой. Однако данная информация пока не подтверждена компанией AMD. Тем не менее, компания этим решением показала, что сейчас действительно можно перейти на платформу AM5 без колоссальных затрат, даже с учетом покупки комплекта памяти DDR5.

#amd #apu #zen 4 #ryzen 7 8700f #ryzen 5 8400f
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
В Сети заметили упоминание 55-ваттного APU AMD Strix Halo и тест iGPU Strix Point
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
13
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
2
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
+
В Свердловской области построят завод по производству микропроцессоров
2
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» пошаговая стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа в конце мая
+
Xiaomi выпустила новую операционную систему HyperOS на старый флагман 2020 года
1
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
2
В Японии торговый автомат Gacha выдал процессор Intel Core i7-8700 всего за 3 доллара
2
Найден новый способ установки Windows 11 на неподдерживаемые системы
1
Компания X подтверждает, что приложение для просмотра видео на ТВ скоро появится
1
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
1
Sony представляет домашнюю аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos и IMAX
1
Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion на UE5 может выйти к концу этого года
6
Падение продаж на 19% обеспечило Apple худший квартал в Китае с 2020 года
+
Смартфон Xiaomi Poco F6 может получить производительную SoC Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку на 120 Вт
1
Кладоискатель из Вьетнама сообщил о тоннах золота, спрятанных на дне реки
+
Baseus выпустила наушники M2s Pro с шумоподавлением 52 дБ и звуком высокого разрешения
+
Galaxy Z Fold 6 будет доступен в пяти цветовых вариантах
+
Глава «Норильского никеля» предложил перенести производство меди из России в Китай
3
Apple назначила дату следующей весенней презентации девайсов и гаджетов на 7 мая
+

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
9
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
359
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
47
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
26
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
14
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
6
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
53
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
21
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
18

Сейчас обсуждают

voykazevoyka
23:02
мб, соавтор - нейросеть
Лазерный двигатель для подводных лодок китайских ученых сможет обеспечить им сверхзвуковые скорости
Igrikusss
23:02
5х серия ещё не вышла, так что, нифига это не старьё.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
voykazevoyka
22:58
странно, что до пенсии не довели...
СМИ: ФСБ пять лет «вела» задержанного за взяточничество замминистра обороны России Тимура Иванова
32Влад32
22:48
Байден пугает всех своим маразмом.
Байден пугает союзников тем, что после Украины Россия может атаковать НАТО
Евг
22:41
Поддерживаю, самое то, только 6600 64gb, собирал бы позже, взял бы что-то 7200+. А автору я бы оставил 4gb, чтобы дальше рабочего стола пк не анализировал.
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
deema35
22:36
Ещё можно комаров и мух из огнемёта убивать.
Робот-собака Thermonator с огнеметом на спине поступила в продажу почти за $10 000
ev_rus
22:23
У 3ххх\4ххх карт 10гб+ простые лучи на макс жрут всего 30% производительности, что прекрасно возвращается длсс "качество" и длсс рт, даже без генератора. Качество длсс становится с годами лучше. А есл...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Vasily Visocansky
22:23
Автор решил насмешить
Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
ev_rus
22:15
Если матрицы в целом норм, быстрые, без засветов, и особенно когда монитор стоит не далеко, на столе не дальше вытянутой руки, то нет понятия такого, что 4к будет кардинально лучше 1080р. Важно рабоче...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
A_K_
22:12
Для новой компании, которая уже добилась уровня, хотя бы, процессоров AMD FX и даже немного большего, конечно победа для будущей независимости. Молодцы!
В Китае представлен смартфон iQOO Z9 Turbo на Snapdragon 8s Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем