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Ученые обнаружили на МКС мутировавшие бактерии, которые стали устойчивее к лекарствам
Экстремальные условия на МКС способствовали тому, что бактерии стали более устойчивыми к лекарствам.

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За последние 24 года на Международной космической станции (МКС) побывало почти 300 астронавтов, но помимо людей она также является местом обитания бесчисленных бактерий. Несмотря на все усилия космических агентств по поддержанию чистоты космических кораблей и грузов, всем хорошо известно, что там где живут люди начинают размножаться микробы. В сотрудничестве с Лабораторией реактивного движения НАСА группа индийских исследователей проанализировала штаммы бактерий с МКС и сравнила их с теми же видами на Земле. Они обнаружили, что космические бактерии существенно отличаются от земных как функционально, так и генетически. Кроме того, они оказались более устойчивыми к лечению, что может иметь серьезные последствия, поскольку НАСА и другие агентства стремятся начать долгосрочные миссии с участием людей на Луне и вокруг нее, а также сети частных станций вблизи Земли.

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Вся известная органическая жизнь эволюционирует и адаптируется к окружающей среде, в которой обитает, поэтому в космосе человечество создало совершенно новую среду. Бактерии размножаются так быстро, что организмы на станции успели заметно измениться от своих земных собратьев. МКС представляет собой герметичный пузырь с рециркулируемым воздухом в среде с высоким уровнем радиации и микрогравитацией, и невозможно предсказать, как бактерии эволюционируют, чтобы выжить в таком месте.

Исследователи сосредоточились на одной бактерии, особенно хорошо приспособившейся к жизни на МКС, известной как Enterobacter bugandensis. В результате они выделили 13 штаммов бактерий из образцов МКС. E.bugandensis обычно встречается в пищеварительном тракте человека, но в некоторых случаях может вызывать клинические инфекции, особенно у младенцев.

Анализ образцов со всех частей МКС показал, что E.bugandensis является там доминирующим видом, однако это уже не те самые организмы, которые мы обнаружили бы на Земле. Команда сообщила, что бактерии, выделенные из образцов МКС, демонстрируют более высокую толерантность к антибактериальному лечению. Мало того, они, похоже, обладают большей способностью поддерживать присутствие других микроорганизмов. В исследовании отмечается, что колонии E.bugandensis особенно хорошо защищают грамположительные бактерии, такие как Staphylococcus saprophyticus, обитающие на космической станции.

Модуль МКС «Купол»  — одно из мест, где исследователи обнаружили колонии бактерий E. bugandensis.


В исследовании не изучалось возможное воздействие мутировавших E.bugandensis на астронавтов, но космическим агентствам придется задуматься об этом в будущем. Эти организмы никогда бы не появились, если бы люди не создали остров жизни на низкой околоземной орбите.

Ученым нужно будет узнать больше информации о том, как ведут себя бактерии в космосе, потому что МКС будет работать еще несколько лет. Тем не менее, правительства и частные аэрокосмические компании планируют заменить ее несколькими станциями, которые будут обслуживать науку, коммерческое производство и туризм. Это может привести к контакту гораздо большего числа людей с этими новыми организмами, и мы можем только догадываться о последствиях их распространения по Земле. Исследователи призывают активизировать усилия по мониторингу мутировавших космических микроорганизмов, чтобы мы могли лучше понять возможные риски.

#мкс #международная космическая станция
Источник: ncbi.nlm.nih.gov
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