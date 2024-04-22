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Fantoci
Tesla отзывает все 3878 произведенных Cybertruck из-за дефектной педали акселератора
Проблема возникла из-за "несогласованного изменения" в конструкции у одного из поставщиков Tesla.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск представил Cybertruck публике незадолго до начала пандемии, а затем последующие четыре года компания посвятила доработке этого электрического пикапа. Поставки Cybertruck начались только в конце прошлого года и дела с тех пор шли очень медленно. А теперь вообще все 3878 Cybertruck, которые компании удалось произвести, отзываются, и дело здесь не в мелком программном сбое или неисправной микросхеме памяти. У Cybertruck обнаружен опасный дефект педали акселератора (газа), который может привести к тому, что автомобиль без предупреждения может резко разогнаться до полной скорости.

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Данный отзыв не стал полной неожиданностью, так как некоторые клиенты, ожидавшие доставку своих Cybertruck на прошлой неделе, уже столкнулись с задержками, причины которых до сих пор не были ясны. Теперь причина стала очевидна.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), выявленный дефект со временем может привести к ослаблению и расшатыванию педали акселератора. Со временем педаль газа может ослабнуть и застрять при сильном нажатии. Представьте ситуацию: вы резко ускоряетесь на автомагистрали, обгоняя другой автомобиль, и педаль не возвращается в исходное положение после того, когда вы ее отпускаете. Tesla получила первое сообщение об этой проблеме 31 марта, а следующее пришло через несколько дней, 3 апреля. Инженеры Tesla выявили причину неисправности 12 апреля, после чего компания приняла решение о добровольном отзыве автомобилей.

По всей видимости, дефект вызван "несогласованным изменением" в процессе производства Cybertruck, когда для облегчения сборки в качестве смазки использовали мыло. Остатки мыла на педалях могли привести к разрушению крепления. NHTSA отметила, что тормоза продолжают работать даже при заблокированной педали акселератора, но это все равно не решает проблему, поскольку большинство водителей не знают, как "правильно" отпустить педаль акселератора и остановить стремительно ускоряющийся автомобиль. Один владелец Cybertruck опубликовал в YouTube видео, демонстрирующее, как педаль может непроизвольно смещаться вверх и застревать.


Решение Tesla поддерживать обновления "по воздуху" с самого начала решило многие проблемы с отзывом автомобилей в последние годы. Транспортным средствам часто даже не нужно приезжать в сервисный центр, чтобы получить исправления, предусмотренные NHTSA. Однако это физический дефект, который потребует от владельцев доставить автомобиль в сервис. С 17 апреля новые модели Cybertrucks будут иметь другую конструкцию педалей, которая не подвержена этому дефекту. Компания Tesla пока не сообщила, когда возобновятся поставки.


Tesla добилась значительных успехов с момента выпуска седана Model 3 в 2017 году, однако в начале 2024 года её поставки оказались намного ниже ожиданий. Кроме того, компания отменила выпуск долгожданного бюджетного электромобиля Model 2, потому что все электромобили будут задействованы в проекте роботизированного такси, который, как надеется Маск, будет представлен этим летом. На фоне этих новостей акции Tesla продолжают падать, потеряв 40% с начала года.

#tesla #илон маск #cybertruck
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