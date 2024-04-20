Используете локальную учетную запись в Windows 10? В следующем накопительном обновлении для ОС вас попытаются убедить зарегистрироваться или войти в учетную запись Microsoft.

Если вы до сих пор используете Windows 10 и при установке операционной системы указали локальную учетную запись, а не вошли в систему через учетную запись Microsoft, то приготовьтесь к новой волне назойливых напоминаний от компании Microsoft.

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Как сообщает Windows Latest, очередное "важное" изменение, находившееся на стадии тестирования, предположительно будет внедрено в релизную версию Windows 10 с майским накопительным обновлением 2024 года. Это означает, что при переходе в раздел "Параметры" пользователи локальных учетных записей Windows 10 увидят в верхней части панели баннер с восклицательным знаком, настойчиво рекомендующий им войти в учетную запись Microsoft.

В данном случае баннер также будет напоминать, что без учетной записи Microsoft резервное копирование файлов не будет выполнено (да, это очередная попытка продвинуть OneDrive). Конечно, никто не учитывает, что у вас может быть свое решение для резервного копирования (надеемся, оно у вас есть, иначе стоит об этом позаботиться).

Разным пользователям могут демонстрироваться разные варианты этого сообщения, поэтому Microsoft не обязательно будет рекламировать именно OneDrive, а, возможно, какой-нибудь другой сервис (Edge всегда хороший кандидат в этом отношении, судя по тому, как Microsoft любит его продвигать).

Это назойливое сообщение уже присутствует в сборке Windows 10 19045.435, находящейся на этапе Release Preview – последнем перед выпуском стабильной версии операционной системы. По имеющейся информации, развертывание патча должно произойти во вторник, вместе с майским накопительным обновлением (если, конечно, Microsoft резко не изменит свои планы).

Конечно, вы можете просто проигнорировать это сообщение, но некоторых, в том числе и нас, оно будет раздражать. Microsoft, несомненно, заявит, что некоторые пользователи могут не знать о преимуществах учетной записи Microsoft, и компания просто решила подсказать, что вы упускаете.

Как бы то ни было, простой общесистемный переключатель, который отключает все эти назойливые подсказки, напоминания, рекомендации и предложения в Windows 10 (и даже в Windows 11), был бы очень кстати, чтобы пользователям, которые не хотят видеть все это, могли с радостью идти дальше.

Каковы шансы, что это произойдет? Учитывая прошлый опыт Microsoft, рассчитывать на это вряд ли стоит. Как известно любому опытному пользователю Windows, Microsoft уже давно переступает границы дозволенного, когда речь заходит о тонко завуалированной рекламе. Самым ярким примером этого является целая кампания по убеждению пользователей бесплатно перейти на Windows 10 (с Windows 7 или 8).