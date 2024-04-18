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Fantoci
TSMC будет взимать со своих клиентов более высокую плату за чипы американского производства
Процессоры американского производства будут дороже, чем тайваньские, и покупателям придется за них доплачивать.

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Во время конференции по итогам первого квартала 2024 года руководство TSMC открыто заявило о значительных затратах, связанных с расширением производства за пределами Тайваня, в том числе и в США. В ходе разговора генеральный директор компании заявил, что чипы, произведенные за пределами Тайваня, обойдутся дороже по ряду причин, и TSMC рассчитывает, что ее клиенты помогут покрыть эти дополнительные расходы. В конце концов, тайваньская компания подчеркнула, что именно клиенты настаивали на размещении производства в других странах.

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В ходе телефонного разговора генеральный директор компании Си Си Вэй подчеркнул необходимость глобального присутствия заводов TSMC для удовлетворения растущего спроса со стороны американских клиентов, особенно в сфере искусственного интеллекта. В этот список клиентов входят такие известные компании, как Intel, Nvidia и AMD, а также крупнейший клиент — Apple. Однако, как отметил Вэй, зарубежные фабрики обходятся недешево из-за высоких цен на электроэнергию и роста инфляции, серьезно увеличивших расходы на расширение производства. Когда его спросили, какого повышения цен могут ожидать американские клиенты с учетом этих факторов, Вэй уклонился от ответа, заявив, что ценообразование является конфиденциальной информацией, но он ожидает, что покупатели будут доплачивать необходимую сумму за чипы американского производства.

В первом квартале более половины доходов TSMC было получено за счет передовых узлов, в том числе 7-нм, 5-нм и 3-нм.

"Мы ожидаем, что наши клиенты разделят с нами часть более высоких затрат, и мы уже начали обсуждать это с ними, - говорится в стенограмме конференции, опубликованной Motley Fool. - Как я уже говорил, в случае с зарубежными фабриками мы хотим, чтобы клиенты разделили с нами преимущества, включая географическую гибкость или что-то в этом роде. Если клиент просит разместиться в определенном районе, то, безусловно, TSMC и клиент должны разделить дополнительные издержки".

Если читать между строк, то создается впечатление, что Apple специально попросила TSMC открыть завод в США, чтобы она могла заявить, что использует кремний «сделанного в США», о чем сообщалось ранее. Однако еще неизвестно, какими будут «дополнительные затраты» и захотят ли клиенты Apple, Intel, Nvidia и другие также платить больше. Присутствовавший на разговоре аналитик предположил, что увеличение может составить от 5% до 10%, но TSMC не стала вдаваться в подробности. В предыдущих отчетах эта цифра составляла 30% для чипов, произведенных в Аризоне.

Однако вскоре мы узнаем о точной величине повышения цен. На конференции прозвучало, что TSMC уже начала тестовое производство 4-нанометровых чипов на своем предприятии в Аризоне, а массовый выпуск запланирован на 2025 год. В дальнейшем, по словам г-на Вэя, компания рассчитывает наладить производство по 3-нанометровому техпроцессу в Аризоне примерно к 2028 году, а выпуск 2-нанометровых чипов должен начаться к 2030 году.

#amd #intel #nvidia #apple #сша #tsmc
Источник: fool.com
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