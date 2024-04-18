реклама
Во время конференции по итогам первого квартала 2024 года руководство TSMC открыто заявило о значительных затратах, связанных с расширением производства за пределами Тайваня, в том числе и в США. В ходе разговора генеральный директор компании заявил, что чипы, произведенные за пределами Тайваня, обойдутся дороже по ряду причин, и TSMC рассчитывает, что ее клиенты помогут покрыть эти дополнительные расходы. В конце концов, тайваньская компания подчеркнула, что именно клиенты настаивали на размещении производства в других странах.
реклама
В ходе телефонного разговора генеральный директор компании Си Си Вэй подчеркнул необходимость глобального присутствия заводов TSMC для удовлетворения растущего спроса со стороны американских клиентов, особенно в сфере искусственного интеллекта. В этот список клиентов входят такие известные компании, как Intel, Nvidia и AMD, а также крупнейший клиент — Apple. Однако, как отметил Вэй, зарубежные фабрики обходятся недешево из-за высоких цен на электроэнергию и роста инфляции, серьезно увеличивших расходы на расширение производства. Когда его спросили, какого повышения цен могут ожидать американские клиенты с учетом этих факторов, Вэй уклонился от ответа, заявив, что ценообразование является конфиденциальной информацией, но он ожидает, что покупатели будут доплачивать необходимую сумму за чипы американского производства.
"Мы ожидаем, что наши клиенты разделят с нами часть более высоких затрат, и мы уже начали обсуждать это с ними, - говорится в стенограмме конференции, опубликованной Motley Fool. - Как я уже говорил, в случае с зарубежными фабриками мы хотим, чтобы клиенты разделили с нами преимущества, включая географическую гибкость или что-то в этом роде. Если клиент просит разместиться в определенном районе, то, безусловно, TSMC и клиент должны разделить дополнительные издержки".
Если читать между строк, то создается впечатление, что Apple специально попросила TSMC открыть завод в США, чтобы она могла заявить, что использует кремний «сделанного в США», о чем сообщалось ранее. Однако еще неизвестно, какими будут «дополнительные затраты» и захотят ли клиенты Apple, Intel, Nvidia и другие также платить больше. Присутствовавший на разговоре аналитик предположил, что увеличение может составить от 5% до 10%, но TSMC не стала вдаваться в подробности. В предыдущих отчетах эта цифра составляла 30% для чипов, произведенных в Аризоне.
Однако вскоре мы узнаем о точной величине повышения цен. На конференции прозвучало, что TSMC уже начала тестовое производство 4-нанометровых чипов на своем предприятии в Аризоне, а массовый выпуск запланирован на 2025 год. В дальнейшем, по словам г-на Вэя, компания рассчитывает наладить производство по 3-нанометровому техпроцессу в Аризоне примерно к 2028 году, а выпуск 2-нанометровых чипов должен начаться к 2030 году.