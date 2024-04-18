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Microsoft стала первой крупной компанией, которая выделила несколько миллиардов на разработку ChatGPT, нейросети от компании OpenAI. Согласно новому отчету, теперь эти две компании совместно работают над весьма амбициозным проектом в области искусственного интеллекта, стоимость которого оценивается минимум в 100 миллиардов долларов. В настоящее время обе компании являются крупными клиентами Nvidia: Microsoft использует оборудование Nvidia в своей облачной инфраструктуре Azure, а OpenAI – графические процессоры Nvidia для обучения ChatGPT. Однако по новому плану в будущем центре обработки данных будет установлен суперкомпьютер для искусственного интеллекта под кодовым названием "Stargate", в составе которого, вероятно, не окажется ни одного компонента Nvidia.
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Как отмечает Windows Central, новости о планах компаний отказаться от оборудования Nvidia поступили из различных надежных источников. В новом отчете подробно описан пятиэтапный план, разработанный Microsoft и OpenAI, направленный на реализацию амбициозных целей в области искусственного интеллекта до конца текущего десятилетия. Пятым этапом станет завершение строительства так называемого суперкомпьютера Stargate AI. Ожидается, что этот компьютер будет введен в эксплуатацию к 2028 году и будет оснащен специализированными Arm-процессорами Cobalt и XPUs Maia следующего поколения от Microsoft, соединенными между собой с помощью Ethernet.
Будущий центр обработки данных, в котором разместится «Stargate», позволит обеим компаниям реализовать свои амбиции в области искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе. Его стоимость, как сообщается, составит около 115 миллиардов долларов. Столь значительный объем инвестиций свидетельствует о том, что ни Microsoft, ни OpenAI не планируют сбавлять обороты в области искусственного интеллекта, и о том, что они рассчитывают на дальнейшее расширение соответствующего рынка в будущем. TechRadar также отмечает, что сумма, необходимая для запуска этого суперкомпьютера, более чем в три раза превышает сумму, которую Microsoft потратила на капитальные затраты в прошлом году, что подчеркивает серьезность намерений компании в сфере искусственного интеллекта.
Примечательно также то, что, по крайней мере, один источник сообщил, что сам центр обработки данных и будет выполнять функции компьютера, а не просто его содержать. Возможно, несколько центров обработки данных объединятся, подобно "Вольтрону", чтобы сформировать суперкомпьютер. Согласно ожиданиям, это футуристическое устройство расширит границы возможностей искусственного интеллекта. Учитывая, насколько быстро развиваются дела в этой области, невозможно представить, что это будет означать даже через четыре года.
Сложившаяся ситуация, когда известные компании отказываются от продукции Nvidia в пользу специализированных ускорителей для искусственного интеллекта, скорее всего, вскоре станет серьезной проблемой для Nvidia. Длительные сроки ожидания поставок графических процессоров Nvidia и чрезмерно высокие цены на них привели к тому, что многие компании, согласно имеющимся сведениям, начали искать альтернативы для удовлетворения своих потребностей в аппаратном обеспечении для искусственного интеллекта – и именно поэтому многие другие компании сейчас стремятся занять эту нишу рынка. Сообщается, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман стремится создать глобальную инфраструктуру заводов и источников питания для производства кремния по индивидуальному заказу, поэтому его планы с Microsoft могут совпадать в этом направлении.