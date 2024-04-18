Компании работают над новым центром обработки данных для искусственного интеллекта, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Microsoft стала первой крупной компанией, которая выделила несколько миллиардов на разработку ChatGPT, нейросети от компании OpenAI. Согласно новому отчету, теперь эти две компании совместно работают над весьма амбициозным проектом в области искусственного интеллекта, стоимость которого оценивается минимум в 100 миллиардов долларов. В настоящее время обе компании являются крупными клиентами Nvidia: Microsoft использует оборудование Nvidia в своей облачной инфраструктуре Azure, а OpenAI – графические процессоры Nvidia для обучения ChatGPT. Однако по новому плану в будущем центре обработки данных будет установлен суперкомпьютер для искусственного интеллекта под кодовым названием "Stargate", в составе которого, вероятно, не окажется ни одного компонента Nvidia.

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Как отмечает Windows Central, новости о планах компаний отказаться от оборудования Nvidia поступили из различных надежных источников. В новом отчете подробно описан пятиэтапный план, разработанный Microsoft и OpenAI, направленный на реализацию амбициозных целей в области искусственного интеллекта до конца текущего десятилетия. Пятым этапом станет завершение строительства так называемого суперкомпьютера Stargate AI. Ожидается, что этот компьютер будет введен в эксплуатацию к 2028 году и будет оснащен специализированными Arm-процессорами Cobalt и XPUs Maia следующего поколения от Microsoft, соединенными между собой с помощью Ethernet.

Сообщается, что Microsoft планирует использовать специально разработанные чипы Cobalt и Maia для реализации своих будущих амбиций в области искусственного интеллекта.

Будущий центр обработки данных, в котором разместится «Stargate», позволит обеим компаниям реализовать свои амбиции в области искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе. Его стоимость, как сообщается, составит около 115 миллиардов долларов. Столь значительный объем инвестиций свидетельствует о том, что ни Microsoft, ни OpenAI не планируют сбавлять обороты в области искусственного интеллекта, и о том, что они рассчитывают на дальнейшее расширение соответствующего рынка в будущем. TechRadar также отмечает, что сумма, необходимая для запуска этого суперкомпьютера, более чем в три раза превышает сумму, которую Microsoft потратила на капитальные затраты в прошлом году, что подчеркивает серьезность намерений компании в сфере искусственного интеллекта.

Примечательно также то, что, по крайней мере, один источник сообщил, что сам центр обработки данных и будет выполнять функции компьютера, а не просто его содержать. Возможно, несколько центров обработки данных объединятся, подобно "Вольтрону", чтобы сформировать суперкомпьютер. Согласно ожиданиям, это футуристическое устройство расширит границы возможностей искусственного интеллекта. Учитывая, насколько быстро развиваются дела в этой области, невозможно представить, что это будет означать даже через четыре года.

Сложившаяся ситуация, когда известные компании отказываются от продукции Nvidia в пользу специализированных ускорителей для искусственного интеллекта, скорее всего, вскоре станет серьезной проблемой для Nvidia. Длительные сроки ожидания поставок графических процессоров Nvidia и чрезмерно высокие цены на них привели к тому, что многие компании, согласно имеющимся сведениям, начали искать альтернативы для удовлетворения своих потребностей в аппаратном обеспечении для искусственного интеллекта – и именно поэтому многие другие компании сейчас стремятся занять эту нишу рынка. Сообщается, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман стремится создать глобальную инфраструктуру заводов и источников питания для производства кремния по индивидуальному заказу, поэтому его планы с Microsoft могут совпадать в этом направлении.