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Fantoci
Китай намерен полностью отказаться от использования чипов Intel и AMD в телекоммуникационных сетях
Китай делает еще один шаг к постепенному отказу от всех иностранных чипов. На этот раз нацелен на свою телекоммуникационную инфраструктуру, поскольку соперничество Китая с США в области полупроводников продолжается.

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая приказало отечественным телекоммуникационным операторам к 2027 году полностью избавиться от чипов иностранного производства в их сетях и инфраструктуре. Приказ, изданный в начале этого года, обязывает китайские телекомпании заранее определить количество подлежащих замене чипов и разработать чёткие планы и сроки для этого процесса.

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Американские компании Intel и Advanced Micro Devices (AMD) больше всего пострадают от этого решения, говорится в пятничном отчете The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с китайскими планами. В 2023 году доля Intel на мировом рынке серверных процессоров составляла 76%, сообщает издание, ссылаясь на данные TrendForce, но обе американские компании исторически были одними из крупнейших поставщиков процессоров в Китай и другие страны мира.

Крупнейшие телекоммуникационные компании Китая, такие как China Mobile, China Telecom и China Unicom, находятся под государственным управлением. Согласно отчету, каждая из этих компаний может иметь тысячи иностранных чипов в своих системах в центрах обработки данных облачных вычислений. Так как эти серверы задействованы в ключевых телекоммуникационных операциях по всему Китаю, они должны избавиться от иностранных чипов.

Данное решение не стало неожиданностью, учитывая продолжающееся соперничество между США и Китаем в сфере производства полупроводников. Буквально в прошлом месяце The Financial Times сообщила, что Китай постепенно отказывается от иностранных чипов на старых правительственных компьютерах и вместо этого заменяет их китайскими. Такие компании, как Huawei, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) или HiSilicon, только выиграют от более широкого продвижения Китая в сторону отечественных процессоров.

Президент США Джо Байден на протяжении многих лет неоднократно подчеркивал, что хочет, чтобы США стали ведущим производителем чипов, и вложил в эту миссию миллиарды долларов. США также не хотят, чтобы Китай завладел самыми передовыми американскими технологиями, и ограничили экспорт чипов в Китай.

В рамках наращивания собственной индустрии чипов, закон Байдена о производстве микросхем и научных исследованиях 2022 года позволил Министерству торговли выделить Apple, а также производителю чипов Nvidia компании TSMC 11,6 млрд долларов, а Intel – 19,5 млрд долларов в виде кредитов и грантов на строительство и расширение производства в США. Ожидается, что Белый дом на следующей неделе объявит об аналогичном финансировании для Samsung, что, согласно сообщениям, доведет общий объем инвестиций компании в США до 44 млрд долларов.

#amd #intel #сша #китай
Источник: wsj.com
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