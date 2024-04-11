Если вам нужна действительно быстрая память DDR5, то обратите внимание на новую Manta XFinity от компании V-Color, которая уже попала в рейтинг известного overclock-ресурса HWBOT.

Тайваньская компания V-Color разработала высокоскоростную системную оперативную память DDR5, чей разгонный потенциал приблизился к рубежу в 9 ГГц.

Manta XFinity DDR5 может работать на частоте, очень близкой к 9 ГГц, благодаря профилю Intel XMP (Изображение предоставлено: V-Color).

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Высокоскоростные модули памяти Manta XFinity были разработаны в сотрудничестве с компанией MSI и поддерживают разгон до невероятной частоты 8600 МГц с помощью технологии Intel XMP.

V-Color утверждает, что новая оперативная память была протестирована и проверена на материнских платах Phantom Gaming B760I и ASRock Phantom Gaming Z790I, и уже вскружила головы некоторым опытным оверклокерам.

Производитель оперативной памяти заявил:

«Эта серия уже завоевала признание в оверклокерском сообществе, заняв 3-е место в рейтинге частоты памяти в HWBOT, и готова произвести еще больший эффект благодаря своим расширенным возможностям разгона».

Но есть и плохая новость. Если вы хотите попробовать одним из первых разогнать оперативную память почти до 9 ГГц, то столкнетесь с тем, что они ещё не поступили в продажу. Компания V-Color сообщила, что модули памяти Manta XFinity 8600 МГц DDR5 поступят в магазины примерно в середине июня, причем только напрямую от компании.

О ценах пока ничего не известно, но, как и в случае с любым другим новейшим продуктом, вы можете рассчитывать на то, что он не будет дешевым. В перспективе, Manta Xfinity RGB DDR5 на 8200 МГц обойдется вам в 420 долларов за 32 ГБ (2 x 16 ГБ модуля).