С ноября прошлого года специалисты испытывали трудности с передачей данных от космического аппарата, но теперь удалось выяснить, почему "Вояджеру-1" было сложно поддерживать связь.

Последние несколько месяцев команда НАСА, работающая с "Вояджером", пыталась расшифровать искаженные сообщения, поступающие из-за пределов нашей Солнечной системы. На запросы НАСА о предоставлении важных данных, "Вояджер-1" отвечал серией единиц и нулей, которые не имели никакого смысла для сотрудников агентства. Но теперь, благодаря специальной команде перезагрузки, посланной в марте, космический аппарат помог ученым найти ключ к разгадке сбоев в передаче информации.

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Важно отметить, что это далеко не первая подобная проблема с космическим аппаратом. В 2022 года НАСА пришлось решать проблему с системой регулирования и контроля ориентации (AACS) «Вояджера-1», после возникновения сбоя, который искажал телеметрические данные зонда. Специалисты ожидали, что "Вояджер-1" передаст важные данные, которые содержат информацию, собранную научными приборами зонда из отдалённых уголков Млечного Пути, но вместо этого они принимали загадочный поток непонятных чисел. Заставить космический аппарат вернуться к передаче данных на своем "родном языке" оказалось непростой задачей, отчасти из-за того, что большинство специалистов, работавших над проектом Вояджер-1, уже нет в живых.

В марте НАСА отправило "Вояджеру-1" команду перезагрузки, напрямую воздействующую на адреса памяти системы. Хотя подобные команды являются довольно устаревшим методом, но иногда они оказываются полезны для низкоуровневого управления памятью. В общем команда инженеров решила не пренебрегать этим вариантом. Эта команда заставила систему зонда использовать другую последовательность считывания программного обеспечения, нежели обычную, используемую по умолчанию, и примерно через 22 часа НАСА получило новую подсказку.

Согласно сообщению в блоге миссии "Вояджер", активность в одной из частей системы сбора телеметрических данных (FDS) отличалась от предыдущих нечитаемых передач зонда. Один из инженеров, задействованных в работе "Сети космической связи" (DSN) NASA, обнаружил, что данные содержат полную выгрузку памяти FDS "Вояджера-1". По словам инженера, это предоставило команде возможность сравнить предыдущие данные FDS с последним "снимком" внутреннего состояния зонда.





С помощью расшифрованной выгрузки данных НАСА определило, что примерно 3% памяти зонда повреждены. Это может объяснить, почему перезагрузка FDS в ноябре не решила проблему: если память системы деградировала, простое выключение и включение ее не способно восстановить работоспособность системы. К счастью, инженеры миссии «Вояджер» считают, что повреждение ограничивается только одним чипом, поэтому проблему легче обойти, чем полностью устранить.