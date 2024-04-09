Новое исследование показало, что звезды в центре нашей галактики являются "вампирами".

На протяжении многих веков люди делились рассказами о жутких существах, которые сохраняют свою молодость, выпивая кровь своих жертв. Но как выяснилось, звезды пошли по этому пути задолго до появления вампиров и графа Дракулы в литературных произведениях. Учёные из Северо-Западного университета выяснили, что некоторые звёзды “купаются” в останках своих собратьев, которые регулярно погибают в космосе при столкновении друг с другом. Поглощая эти звездные останки, выжившие светила продлевают свою молодость, благодаря обильной порции водорода.

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В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А* или SgrA*. Черные дыры обладают настолько сильной гравитацией, что изменяют траектории всего, что пролетает рядом с ними, зачастую заставляя космические объекты двигаться гораздо быстрее, чем обычно. Это особенно заметно на примере звёзд, которые осмелились приблизиться к SgrA* и в результате разогнались до скорости в 18 миллионов миль в час (29 миллионов километров в час).

Вполне ожидаемо, что на близком расстоянии вокруг SgrA* все объекты становятся довольно хаотичными. По мере того как звезды начинают неконтролируемо вращаться вокруг самой внутренней стабильной орбиты сверхмассивной черной дыры (ближайшего расстояния, на которое объект может приблизиться к горизонту событий черной дыры, прежде чем исчезнуть), они сталкиваются и часть их материала высвобождается в космическое пространство. После столкновения некоторые звёзды продолжают свое движение, оставляя в космосе водородный след.

Изображение черной дыры SgrA*, полученное группой телескопов Event Horizon Telescope.

По данным астрофизиков Северо-Западного университета, это потерянное вещество становится добычей для других звезд. Используя компьютерное моделирование 1000 звезд, расположенных вокруг SgrA*, они обнаружили, что звезда, ответственная за столкновение, может оказаться "окутанной" газообразным водородом и другим внешним веществом, потерянным ее партнером по столкновению. Затем ядро звезды может использовать этот водород для создания атомов гелия, что позволяет звезде гореть ярче и, в конечном итоге, откладывать гравитационный коллапс.

«Cтолкновения и слияния звезд может привести к поступлению свежего запаса водорода в [ядро одной звезды], тем самым продлевая ее жизнь на несколько миллионов лет», — рассказали исследователи в одной из двух статей для журнала "Астрофизика галактик". «Такие звезды выглядят помолодевшими, особенно по сравнению с окружающим скоплением звезд».

По словам ученых, этот вампирический процесс не является редкостью. На заседании Американского физического общества в апреле 2024 года исследователи рассказали, что звездное скопление в пределах всего 0,01 парсека (или 0,326 световых лет) от SgrA* уменьшается вдвое каждый гигагод (или миллиард лет) только за счет столкновений. Эти данные резко контрастируют с количеством звездных столкновений, происходящих в других местах Млечного Пути, где звезды имеют намного больше свободного пространства. Авторы исследования предполагают, что подобные столкновения могут происходить и вокруг других, более удаленных сверхмассивных черных дыр, где звезды расположены намного плотнее.