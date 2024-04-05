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Fantoci
Телескоп Джеймс Уэбб выявил ранее скрытые процессы внутри области звездообразования в галактике М82
Внутри галактики M82 наблюдается "бурное звездообразование" и "Уэбб" выявил физические процессы, способствующие образованию новых звезд.

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Галактика M82, известная высоким процентом звездообразования, была популярным объектом для наблюдения среди таких космических телескопов, как "Хаббл" и "Спитцер". Теперь же команда астрономов направила новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба на этот знаменитый очаг звездообразования. Благодаря своему острому зрению в инфракрасном диапазоне, "Уэбб" выявил ранее скрытые детали в сердце этой галактики. В результате астрономы получили более детализированное изображение галактики M82 с ее внутренними скрытыми процессами, которые привели к бурному звездообразованию.

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М82 находится примерно в 12 000 000 световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы. Это не очень большая галактика, но M82 - типичный представитель галактик-вспышек со своей высокой скоростью звездообразования. Именно поэтому легендарные обсерватории прошлого посвятили немало времени изучению M82. Телескопы Хаббл и Спитцер дали астрономам ценные знания про эту галактику, но "Уэбб" превзошел своих старших братьев благодаря инфракрасному зрению.


Большинство известных звезд были сформированы внутри молекулярных облаков - межзвездных скоплений пыли и газа, из которых рождаются новые солнечные системы. "Хаббл" работает преимущественно в видимом спектре, поэтому не имеет возможности смотреть сквозь эти облака. "Спитцер" - инфракрасный телескоп, как и "Уэбб", но его разрешающая способность значительно ниже. "Благодаря внушительным габаритам и высочайшему разрешению телескопа "Уэбба", мы получили возможность изучить галактику М82, ставшую колыбелью новых звезд, и разглядеть мельчайшие, ранее недоступные глазу подробности этого удивительного процесса", - отметил главный исследователь Альберто Болатто из Мэрилендского университета.

На изображении ниже сравнивается новый снимок "Уэбба" с наблюдениями "Хаббла" 2006 года. С помощью своего инструмента NIRCam "Уэбб" смог рассмотреть ядро M82, раскрыв его сложную структуру и бурное рождение звезд. Красные нити - это излучение полициклических ароматических углеводородов, ключевой индикатор формирования звезд. Эти "красные реки" выталкиваются наружу из области вспышки звездообразования "звездным ветром" интенсивного формирования звезд. Понимание того, как и откуда возникает этот ветер, является одной из ключевых целей исследования, и команда была удивлена, обнаружив такую тонкую структуру ветра.

Хаббл (слева) не может разглядеть столько деталей в ядре M82, сколько Уэбб (справа). Фото: НАСА, ЕКА, ККА.


NIRCam также выявил более мелкие особенности, связанные с звездообразованием. Коричневые пятна, сгруппированные вокруг центрального диска, представляют собой облака пыли, настолько плотные, что даже инфракрасные глаза "Уэбба" не могут пробиться сквозь них. Есть также более мелкие зеленые точки, которые указывают на высокую концентрацию железа от прошлых сверхновых. Ярко-красные пятна представляют собой карманы молекулярного водорода, генерируемые излучением молодых звезд.

Следующим шагом будет получение "Уэббом" спектроскопических данных из M82, которые вскоре станут доступны для анализа командой ученых. Спектральные данные необходимы для определения возраста звездных скоплений, что позволит установить хронологию звездообразования во время вспышки. M82 находится относительно близко в космических масштабах, поэтому исследователи также намерены сравнить полученные данные с более далекими и древними областями вспышек звездообразования.

#вселенная #космический телескоп джеймс уэбб #галактика м82
Источник: science.nasa.gov
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