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Fantoci
Американское правительство запретило сотрудникам использовать Microsoft Copilot
Сотрудники Палаты представителей, использующие устройства с Windows 11, больше не могут запускать ИИ-помощника из соображений безопасности.

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В Палате представителей США на прошлой неделе был введен запрет на еще одного популярного ассистента на базе искусственного интеллекта. В опубликованном в пятницу руководстве главный администратор Конгресса Кэтрин Шпиндор сообщила, что Microsoft Copilot отныне не допускается к использованию на устройствах Палаты из-за опасений, связанных с безопасностью. Теперь этот инструмент находится в черном списке Палаты представителей наряду со своим крупнейшим конкурентом: ChatGPT. 

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Согласно изданию Axios, ознакомившемуся с руководством Шпиндор, Copilot официально «не авторизован для использования в Палате» после того, как «Управление кибербезопасности» определило его как угрозу безопасности. В настоящее время Палата представителей удаляет Copilot со всех внутренних устройств с операционной системой Windows 11 и блокирует доступ к платформе генеративного искусственного интеллекта, ориентированной на повышение продуктивности сотрудников. «Управление кибербезопасности» вероятно является отделом Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности CISA или Офиса национального директора по киберпространству ONCD. Так вот сотрудники этого отдела обнаружили, что Copilot может привести к утечке данных Палаты в облачные сервисы, не получившие одобрения американского правительства.


Copilot стал уже вторым крупным ИИ-помощником, которого забраковала данная ветвь Конгресса. В июне прошлого года Палата представителей запретила бесплатную версию ChatGPT, разрешив при этом использование платной версии в ограниченных случаях. Сотрудники Палаты могут задействовать платный тарифный план ChatGPT «только для исследований и оценки», если они включают определенные настройки конфиденциальности. Даже при таком уровне конфиденциальности сотрудникам разрешается использовать ChatGPT только для вопросов, не связанных с непрофильной информацией. (Тот факт, что в июньской служебной записке Шпиндор, сотрудникам напоминается о запрете вставки непубличного текста в ChatGPT, вызывает у многих недоумение.) 

Стоит отметить, когда одно государственное ведомство вводит ограничения на использование определенного инструмента, другие, как правило, следуют его примеру. В январе Министерство энергетики США и Министерство по делам ветеранов запретили ChatGPT и «аналогичные коммерческие генеративные услуги искусственного интеллекта». Опасаясь того, что ограничения на применение функций Copilot Палатой представителей станут началом цепочки подобных решений, Microsoft активно работает над тем, чтобы совместить проблемы безопасности федерального правительства с внутренней работой своих собственных продуктов. Сообщается, что компания разрабатывает набор «ориентированных на правительство» инструментов искусственного интеллекта, чтобы восполнить этот пробел, а первое внедрение запланировано на 2024 год.

Microsoft также предпринимает шаги по улучшению существующих инструментов искусственного интеллекта. Выпущенный вчера Copilot for Security якобы помогает аналитикам безопасности и IT-специалистам защитить свои организации от киберпреступников. Кроме того, облачная платформа Microsoft Azure в ближайшие месяцы начнет фильтровать лживые и вредоносные результаты.

#сша #искусственный интеллект #windows #microsoft copilot
Источник: axios.com
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