Последний твердотельный накопитель компании является одним из самых быстрых на данный момент.





Примерно два года назад технический директор компании Phison Себастьян Жан предсказывал в своем блоге: «Твердотельные накопители следующего поколения PCIe 5.0 будут сильно нагреваться и, скорее всего, потребуют активного охлаждения». Мы не знаем, где сейчас находится этот мудрец, но его пророческие слова сбылись с выходом нового твердотельного накопителя MSI Spatium M580 Frozr. Сообщается, что это устройство хранения данных последнего поколения работает на пределе возможностей интерфейса PCIe Gen 5 за счет использования огромного SSD-кулера, который поддерживает низкую температуру устройства даже под экстремальными нагрузками.

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Технические характеристики нового накопителя впечатляют: скорость последовательного чтения достигает 14,6 ГБ/с, а скорость последовательной записи — 12,7 ГБ/с. Эти показатели относятся к версии емкостью 2 ТБ, которая является самой быстрой из трех предлагаемых вариантов (клиентам также доступны 1 ТБ и 4 ТБ). В этом устройстве также используется контроллер Phison E26, который встречается во многих SSD Gen 5. Однако компании MSI удалось максимально приблизить пропускную способность модели M580 к максимально возможной пропускной способности этого интерфейса. Как отмечает HotHardware, пиковая пропускная способность нового устройства при использовании четырех линий PCIe 5 составляет 15,75 ГБ/с. Но если учесть всевозможные погрешности при работе SSD PCIe 5.0, реальные показатели будут сопоставимы с характеристиками Spatium.

Предыдущий твердотельный накопитель, Gen 4 M482, достигал 7,3 ГБ/с при последовательном чтении, так что новый накопитель М580 является большим шагом вперед. Фото: MSI

Система охлаждения нового SSD также является инновационной, поскольку MSI выбрала огромное пассивное охлаждение вместо компактного кулера с вентилятором. Этот массивный алюминиевый радиатор установлен на SSD прямо с завода, что является интересной особенностью. Согласно пресс-релизу компании, он позволяет снизить температуру твердотельного накопителя на целых 20 градусов Цельсия. MSI утверждает, что кулер оснащен тремя тепловыми трубками, а количество ребер охлаждения поистине впечатляет. Он, безусловно, будет выступать на несколько сантиметров над разъемом M.2, поэтому в зависимости от материнской платы будет мешать установке охлаждения процессора или видеокарты.

В заключение мы должны сказать, что одобряем подход MSI, поскольку он не добавит шума вашему персональному компьютеру. Большинство пользователей предпочтут бесшумную систему охлаждения шумной с вентилятором, если она будет справляться с рабочими нагрузками и позволит твердотельному накопителю перегреваться. Учитывая ее расположение, на SSD-кулер будет попадать теплый воздух, поднимающийся от видеокарты, но с этим ничего не поделаешь. Однако появление этого устройства подтверждает наши предположения о том, что высокоскоростным SSD Gen 5 потребуется хорошее охлаждение для поддержания максимальной производительности, в отличие от «голых» накопителей, которые мы привыкли видеть.