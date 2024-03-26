Деревня была охвачена огнем в 850 году до нашей эры, но многие артефакты сохранились в хорошем состоянии до наших дней.

Археологи раскопали прекрасно сохранившиеся останки 3000-летнего поселения в восточной Англии. Большинство предметов быта древней деревни остались нетронутыми до наших дней, поэтому исследователи прозвали это место "британскими Помпеями" за уникальная возможность заглянуть в жизнь людей позднего бронзового века.

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Официально это место называется Must Farm и находится в небольшом городке Уиттлси, Питерборо. Археологи обнаружили древнюю деревню на краю карьера в 1999 году, после чего Кембриджский археологический отдел – ведущий орган по исследованию водно-болотных угодий и городских территорий Восточной Англии – приступил к тщательному обследованию данной территории. Хотя археологи завершили свои раскопки в 2016 году, все важные открытия были опубликованы в двух статьях только в этом месяце Институтом археологических исследований Макдональда при Университете Кембриджа.

Поселение было построено в период позднего бронзового века (1100–800 гг. до н.э.) и когда-то состояло из пяти деревянных построек на сваях над пресноводным речным руслом. Однако небольшое сообщество из примерно 60 жителей было вынуждено бросить свои дома, когда вспыхнул пожар, который испепелил всю деревню. «Жители деревни Must были вынуждены поспешно уйти, оставив большую часть, если не все, своего имущества», — пишет Кембриджский археологический отдел в первом томе своего отчета. «Была предпринята лишь одна (если ее можно назвать таковой) попытка, чтобы спасти из зданий предметы повседневной жизни».

Иллюстрация того, как могла выглядеть деревня Must Farm до пожара. Фото: Кембриджский Археологический Отдел.

Судя по найденным на месте артефактам, похоже, что во время пожара было брошено все - от недоеденной еды и текстильных изделий до собак и ягнят. За время раскопок археологи обнаружили 180 предметов из волокон (таких как пряжа и ткань), 160 деревянных артефактов (включая мебель и контейнеры), 120 керамических сосудов, 90 металлических изделий и 80 бус. Некоторые из них, такие как топоры и горшки, были целыми и хорошо узнаваемыми; другие артефакты, такие как кладовые для семян и грузила для ткацких станков, были частично разрушены и требовали больших усилий для идентификации.

Что касается степени сохранности предметов, то по мнению Кембриджского археологического отдела, "трудно представить себе более удачное стечение обстоятельств для сохранения материального наследия поселения", чем то, что произошло в деревне Must. Археологи предполагают, что во время пожара каждая деревянная конструкция падала в мутную, медленно текущую реку внизу. Таким образом, артефакты попадали в "водную среду захоронения", где сохранились нетронутым до наших дней. В то же время более хрупкие предметы, такие как волокна и ткани, испытали достаточную степень обугливания из-за воздействия огня и плохо "пережили" период в 3000 лет между пожаром и многолетними раскопками археологов.

Первый сосуд, который удалось восстановить Кембриджскому археологическому отряду.

Столь прекрасно сохранившиеся остатки дали Кембриджскому археологическому отделу представление о гораздо более развитом сообществе, чем большинство современных людей могли себе вообразить. Бусы из таких регионов, как Дания и Иран, указывают на возможность водных путешествий или торговли. В то же время серпы и ручные бритвы, вероятно, позволяли жителям собирать урожай и подстригать друг другу волосы. Жители поселения, судя по всему, питались разнообразной пищей, включавшей рыбу, оленину, кабана, мед и различные злаки. Одним из артефактов, обнаруженных в ходе раскопок, стала глиняная чаша, в которой лежала деревянная лопатка и остатки «пшенично-зерновой каши, смешанной с животными жирами».

Археологам пока неизвестна причина пожара, опустошившего это болотное поселение. Судя по найденным артефактам и следам, сохранившимся в грязи, не похоже, что община когда-либо возвращалась в попытке вернуть свои вещи. Это означает, что пожар мог быть устроен намеренно в рамках «ритуала оставления». Но что, если люди позднего бронзового века были так же чувствительны, как и мы, и им было неприятно возвращаться в место большого физического и эмоционального потрясения?

"Возможно, существовало поверье, что в поселении присутствовала опасная духовная сила или недуг, - пишет Кембриджский археологический отдел. - Must Farm могло считаться местом невезения и травмирующих воспоминаний, связанным с предками или историческими событиями, которого следовало избегать и никогда туда не возвращаться... по крайней мере, до нынешнего времени".